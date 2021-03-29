Победитель шоу «Голос. Дети» Данил Плужников: «Общество не готово к инвалидам»

После выхода третьего сезона шоу «Голос. Дети» на Первом канале прошло уже 5 лет. Этот сезон подарил зрителям одного из самых любимых артистов голоса – Данила Плужникова. Его выход с песней «Два орла» во время слепых прослушиваний до сих пор считается одним из ярчайших номеров за все время существования передачи. Несмотря на инвалидность, Данил доказал, что нет ничего возможного и главное иметь любовь к жизни, позитивный настрой и, конечно же, талант.
В интервью Александру Мягкову для инклюзивного ютуб-канала «Доступ открыт» повзрослевший победитель третьего сезона шоу «Голос. Дети» Данил Плужников рассказал о своем участии в шоу, инвалидности, отношении окружающих, учебе, дружбе, любви и планах на будущее.
О том, как проходило осознание инвалидности и принятии
«Очень долгий путь я прошел к принятию. Еще в детстве проходило мое осознание – гуляя с ребятами с моего двора, я понимал, что где-то не могу пройти столько же, сколько другие, залезть куда-то, дать сдачи…Было обидно, очень. И полное принятие себя, пришло, наверное, полтора года назад. Пришло осознание – я инвалид, маленький. Ближе к колледжу», — отвечает Данил на вопрос ведущего о его инвалидности.
Ведущий передачи, Александр Мягков, и сам является инвалидом-колясочником (СМА), но это не мешает и ему заниматься общественно-полезной работой и волонтерской деятельностью – открыть некоммерческую организацию «Доступ открыт», которая помогает людям с инвалидностью, выпустить книгу, организовать крупнейший волонтерский фестиваль в Москве.
Именно поэтому и ведущий и гость ютуб-программы не понаслышке знают обо всех трудностях, с которыми ежедневно сталкиваются люди с инвалидностью.
Про общество и инвалидов
«Как тебе кажется, что должно произойти в России такого, чтобы люди с инвалидностью жили более активно?», — вопрос, поставивший гостя эфира в тупик. Подумав, Плужников отвечает: «Люди не готовы к инвалидам. Не все, безусловно, но общество в большинстве… Надо как-то сближать общество, показывать, что есть такие люди, а есть другие люди (с инвалидностью) и в принципе ничего страшного нет. Просто кто-то что-то может, а кто-то что-то не может. И вот в такой момент начнёт происходить что-то».
Доказывают, что в обществе есть люди, готовые к людям с инвалидностью, друзья Данила – вместе с ними молодой человек ездит в другие города, отдыхает и развивается творчески. Так, у Данила с однокурсниками есть музыкальный проект, который сейчас друзья развивают. Последняя музыкальная работа Данила Плужникова «PYLLLYGRIM», набравшая на ютуб более полумиллиона просмотров, отличается от всего, что исполнял музыкант раньше и сейчас он ищет новые звучания.
Фото из личного архива семьи ПлужниковыхОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.