Победитель шоу «Голос. Дети» Данил Плужников: «Общество не готово к инвалидам»

После выхо­да тре­тье­го сезо­на шоу «Голос. Дети» на Пер­вом кана­ле про­шло уже 5 лет. Этот сезон пода­рил зри­те­лям одно­го из самых люби­мых арти­стов голо­са – Дани­ла Плуж­ни­ко­ва. Его выход с пес­ней «Два орла» во вре­мя сле­пых про­слу­ши­ва­ний до сих пор счи­та­ет­ся одним из ярчай­ших номе­ров за все вре­мя суще­ство­ва­ния пере­да­чи. Несмот­ря на инва­лид­ность, Данил дока­зал, что нет ниче­го воз­мож­но­го и глав­ное иметь любовь к жиз­ни, пози­тив­ный настрой и, конеч­но же, талант.

В интер­вью Алек­сан­дру Мяг­ко­ву для инклю­зив­но­го ютуб-кана­ла «Доступ открыт» повзрос­лев­ший побе­ди­тель тре­тье­го сезо­на шоу «Голос. Дети» Данил Плуж­ни­ков рас­ска­зал о сво­ем уча­стии в шоу, инва­лид­но­сти, отно­ше­нии окру­жа­ю­щих, уче­бе, друж­бе, люб­ви и пла­нах на будущее.

О том, как проходило осознание инвалидности и принятии

«Очень дол­гий путь я про­шел к при­ня­тию. Еще в дет­стве про­хо­ди­ло мое осо­зна­ние – гуляя с ребя­та­ми с мое­го дво­ра, я пони­мал, что где-то не могу прой­ти столь­ко же, сколь­ко дру­гие, залезть куда-то, дать сдачи…Было обид­но, очень. И пол­ное при­ня­тие себя, при­шло, навер­ное, пол­то­ра года назад. При­шло осо­зна­ние – я инва­лид, малень­кий. Бли­же к кол­ле­джу», — отве­ча­ет Данил на вопрос веду­ще­го о его инвалидности.

Веду­щий пере­да­чи, Алек­сандр Мяг­ков, и сам явля­ет­ся инва­ли­дом-коля­соч­ни­ком (СМА), но это не меша­ет и ему зани­мать­ся обще­ствен­но-полез­ной рабо­той и волон­тер­ской дея­тель­но­стью – открыть неком­мер­че­скую орга­ни­за­цию «Доступ открыт», кото­рая помо­га­ет людям с инва­лид­но­стью, выпу­стить кни­гу, орга­ни­зо­вать круп­ней­ший волон­тер­ский фести­валь в Москве.

Имен­но поэто­му и веду­щий и гость ютуб-про­грам­мы не пона­слыш­ке зна­ют обо всех труд­но­стях, с кото­ры­ми еже­днев­но стал­ки­ва­ют­ся люди с инвалидностью.

Про общество и инвалидов

«Как тебе кажет­ся, что долж­но про­изой­ти в Рос­сии тако­го, что­бы люди с инва­лид­но­стью жили более актив­но?», — вопрос, поста­вив­ший гостя эфи­ра в тупик. Поду­мав, Плуж­ни­ков отве­ча­ет: «Люди не гото­вы к инва­ли­дам. Не все, без­услов­но, но обще­ство в боль­шин­стве… Надо как-то сбли­жать обще­ство, пока­зы­вать, что есть такие люди, а есть дру­гие люди (с инва­лид­но­стью) и в прин­ци­пе ниче­го страш­но­го нет. Про­сто кто-то что-то может, а кто-то что-то не может. И вот в такой момент нач­нёт про­ис­хо­дить что-то».

Дока­зы­ва­ют, что в обще­стве есть люди, гото­вые к людям с инва­лид­но­стью, дру­зья Дани­ла – вме­сте с ними моло­дой чело­век ездит в дру­гие горо­да, отды­ха­ет и раз­ви­ва­ет­ся твор­че­ски. Так, у Дани­ла с одно­курс­ни­ка­ми есть музы­каль­ный про­ект, кото­рый сей­час дру­зья раз­ви­ва­ют. Послед­няя музы­каль­ная рабо­та Дани­ла Плуж­ни­ко­ва «PYLLLYGRIM», набрав­шая на ютуб более полу­мил­ли­о­на про­смот­ров, отли­ча­ет­ся от все­го, что испол­нял музы­кант рань­ше и сей­час он ищет новые звучания.

Фото из лич­но­го архи­ва семьи Плужниковых

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