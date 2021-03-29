Как в России пройдет День бездомного человека

30 мар­та 2021 года в Рос­сии по ини­ци­а­ти­ве бла­го­тво­ри­тель­ной орга­ни­за­ции «Ноч­леж­ка» и фон­да «Нуж­на помощь» отме­ча­ют День без­дом­но­го чело­ве­ка. В этот день мно­гие граж­дане участ­ву­ют в акци­ях в под­держ­ку тех, у кого нет дома.

В 2021 году День без­дом­но­го чело­ве­ка, акция соли­дар­но­сти с людь­ми, кото­рые ока­за­лись на ули­це, про­хо­дит 30 мар­та. Эту памят­ную дату учре­ди­ли в 2017 году бла­го­тво­ри­тель­ная орга­ни­за­ция «Ноч­леж­ка», фонд «Нуж­на помощь» и пор­тал «Такие дела». Глав­ная зада­ча акции ‒ менять пред­став­ле­ние о без­дом­ных людях, при­вле­кать обще­ствен­ное вни­ма­ние к бедам тех, кто остал­ся без кро­ва, пока­зы­вать, что в Рос­сии от беды никто не застра­хо­ван: люди ока­зы­ва­ют­ся на ули­це из-за ком­плек­са соци­аль­ных и эко­но­ми­че­ских слож­но­стей, лич­ных труд­но­стей, про­блем со здоровьем

и нехват­ки сил.

В этом году ауди­то­рия Дня без­дом­но­го чело­ве­ка рас­ши­ря­ет­ся. Сооб­ще­ство «Яндекс.Кью» сде­ла­ет памят­ку для тех, кто не зна­ет, как помочь без­дом­но­му, а так­же соста­вит спи­сок отве­тов на «стыд­ные вопро­сы» о про­бле­ме. Рас­ска­зы­вать об акции и о про­бле­ме в целом пла­ни­ру­ют «ВКон­так­те», «Дождь», Meduza, Arzamas и другие.

Про­ект «Ноч­леж­ки» так­же под­дер­жа­ли круп­ней­ший рос­сий­ский опе­ра­тор рекла­мы на обще­ствен­ном транс­пор­те Transit Media Group (TMG) и один из клю­че­вых пас­са­жир­ских пере­воз­чи­ков Севе­ро-Запа­да Рос­сии СПб ГУП «Пас­са­жи­рав­то­транс», запу­стив инфор­ма­ци­он­ную реклам­ную кам­па­нию со сбо­ром средств на более чем 800 новых циф­ро­вых мони­то­рах, кото­ры­ми обо­ру­до­ва­ны самые совре­мен­ные авто­бу­сы Петер­бур­га. Марш­ру­ты охва­ты­ва­ют все рай­о­ны горо­да: в тече­ние меся­ца мил­ли­о­ны петер­бурж­цев уви­дят раз­ра­бо­тан­ные агент­ством Great кре­а­тив­ные роли­ки с уча­сти­ем Бори­са Гре­бен­щи­ко­ва, Noize MC, Греч­ки и Кирил­ла Ива­но­ва. Самые отзыв­чи­вые пас­са­жи­ры смо­гут отпра­вить на номер «3443» смс-сооб­ще­ние «НОЧЛЕГ» в под­держ­ку без­дом­ных (сто­и­мость смс ‒ 100 рублей).

«Ноч­леж­ка» впер­вые запус­ка­ет про­ект с TikTok. В каче­стве волон­те­ра с Ноч­ным авто­бу­сом в Москве отпра­вит­ся Давид Манукян, извест­ный как Dava, а в первую неде­лю апре­ля при под­держ­ке TikTok в Рос­сии «Ноч­леж­ка» про­ве­дет несколь­ко стри­мов из сво­их про­ек­тов и рас­ска­жет о том, как мож­но помочь без­дом­ным выбрать­ся с улицы.

Бар «Стрел­ка» в Москве при­уро­чил к Дню без­дом­но­го чело­ве­ка старт парт­нер­ства с «Ноч­леж­кой» и, начи­ная с 30 мар­та, будет про­да­вать напи­ток в поль­зу бла­го­тво­ри­тель­ной орга­ни­за­ции. Ком­па­нии МТС и «Лен­та» рас­ска­жут об акции в соци­аль­ных сетях, «Геро­фарм» при­вле­чет к уча­стию в акции сво­их сотруд­ни­ков, петер­бург­ская управ­ля­ю­щая ком­па­ния «ДОМСПБ» раз­ме­стит инфор­ма­ци­он­ные мате­ри­а­лы в подъ­ез­дах жилых домов.

Напо­ми­на­ем, что «Ноч­леж­ка» суще­ству­ет и про­дол­жа­ет помо­гать во мно­гом бла­го­да­ря част­ным пожерт­во­ва­ни­ям. Под­пи­сать­ся на регу­ляр­ный пла­теж в поль­зу «Ноч­леж­ки» удоб­но через сайт орга­ни­за­ции. За еже­днев­ной рабо­той «Ноч­леж­ки» так­же удоб­но сле­дить в соци­аль­ных сетях ‒ VK, Facebook и Instagram.

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