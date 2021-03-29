Как в России пройдет День бездомного человека

30 марта 2021 года в России по инициативе благотворительной организации «Ночлежка» и фонда «Нужна помощь» отмечают День бездомного человека. В этот день многие граждане участвуют в акциях в поддержку тех, у кого нет дома.
В 2021 году День бездомного человека, акция солидарности с людьми, которые оказались на улице, проходит 30 марта. Эту памятную дату учредили в 2017 году благотворительная организация «Ночлежка», фонд «Нужна помощь» и портал «Такие дела». Главная задача акции ‒ менять представление о бездомных людях, привлекать общественное внимание к бедам тех, кто остался без крова, показывать, что в России от беды никто не застрахован: люди оказываются на улице из-за комплекса социальных и экономических сложностей, личных трудностей, проблем со здоровьем
и нехватки сил.
В этом году аудитория Дня бездомного человека расширяется. Сообщество «Яндекс.Кью» сделает памятку для тех, кто не знает, как помочь бездомному, а также составит список ответов на «стыдные вопросы» о проблеме. Рассказывать об акции и о проблеме в целом планируют «ВКонтакте», «Дождь», Meduza, Arzamas и другие.
Проект «Ночлежки» также поддержали крупнейший российский оператор рекламы на общественном транспорте Transit Media Group (TMG) и один из ключевых пассажирских перевозчиков Северо-Запада России СПб ГУП «Пассажиравтотранс», запустив информационную рекламную кампанию со сбором средств на более чем 800 новых цифровых мониторах, которыми оборудованы самые современные автобусы Петербурга. Маршруты охватывают все районы города: в течение месяца миллионы петербуржцев увидят разработанные агентством Great креативные ролики с участием Бориса Гребенщикова, Noize MC, Гречки и Кирилла Иванова. Самые отзывчивые пассажиры смогут отправить на номер «3443» смс-сообщение «НОЧЛЕГ» в поддержку бездомных (стоимость смс ‒ 100 рублей).
«Ночлежка» впервые запускает проект с TikTok. В качестве волонтера с Ночным автобусом в Москве отправится Давид Манукян, известный как Dava, а в первую неделю апреля при поддержке TikTok в России «Ночлежка» проведет несколько стримов из своих проектов и расскажет о том, как можно помочь бездомным выбраться с улицы.
Бар «Стрелка» в Москве приурочил к Дню бездомного человека старт партнерства с «Ночлежкой» и, начиная с 30 марта, будет продавать напиток в пользу благотворительной организации. Компании МТС и «Лента» расскажут об акции в социальных сетях, «Герофарм» привлечет к участию в акции своих сотрудников, петербургская управляющая компания «ДОМСПБ» разместит информационные материалы в подъездах жилых домов.
Напоминаем, что «Ночлежка» существует и продолжает помогать во многом благодаря частным пожертвованиям. Подписаться на регулярный платеж в пользу «Ночлежки» удобно через сайт организации. За ежедневной работой «Ночлежки» также удобно следить в социальных сетях ‒ VK, Facebook и Instagram.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.