Слезы счастья: общественники помогли молодому поклоннику сериала «Пёс», инвалиду-колясочнику встретиться с кинозвездой Никитой Панфиловым

В пред­две­рии Меж­ду­на­род­но­го дня теат­ра акти­ви­сты Обще­рос­сий­ско­го народ­но­го фрон­та в Мос­ков­ской обла­сти испол­ни­ли меч­ту моло­до­го инва­ли­да-коля­соч­ни­ка из Домо­де­до­ва – встре­тить­ся с акте­ром филь­ма «Пес» Ники­той Пан­фи­ло­вым. О сво­ем жела­нии Алек­сандр Бакла­нов сооб­щил в обра­ще­нии на пря­мую линию с Пре­зи­ден­том РФ, лиде­ром ОНФ Вла­ди­ми­ром Пути­ным, кото­рая состо­я­лась в декаб­ре 2020 года. Встре­ча про­шла при под­держ­ке Мало­го театра.

В пись­ме моло­дой чело­век ука­зал, что ему 21 год, он явля­ет­ся инва­ли­дом-коля­соч­ни­ком и вос­пи­ты­ва­ет­ся в мно­го­дет­ной мало­обес­пе­чен­ной семье. Алек­сандр поклон­ник акте­ра Ники­ты Пан­фи­ло­ва, и у него было огром­ное жела­ние встре­тить­ся с люби­мым артистом.

Акти­ви­сты ОНФ в Под­мос­ко­вье орга­ни­зо­ва­ли для Саши и его мамы посе­ще­ние спек­так­ля «Физи­ки» в Малом теат­ре, где игра­ет Ники­та Пан­фи­лов, и Алек­сандр смог уви­деть люби­мо­го арти­ста в совер­шен­но дру­гом амплуа: роль в спек­так­ле силь­но отли­ча­лась от роли в сери­а­ле «Пес». После пред­став­ле­ния про­изо­шла дол­го­ждан­ная встре­ча: от радо­сти и сча­стья у Саши даже навер­ну­лись слезы.

«Я видел Ники­ту Пан­фи­ло­ва толь­ко по теле­ви­зо­ру. Мне очень нра­вит­ся сери­ал «Пес». А сего­дня испол­ни­лась моя меч­та – уви­дел не толь­ко спек­такль с его уча­сти­ем, но и лич­но пооб­щал­ся с ним. Ники­та очень хоро­ший чело­век. Я бла­го­да­рен ему за то, что он осу­ще­ствил мою меч­ту», – поде­лил­ся Бакланов.

Несмот­ря на плот­ный гра­фик Пан­фи­лов, кото­рый сей­час сни­ма­ет­ся в про­ек­те в дру­гом горо­де и в Моск­ву при­ез­жа­ет раз в месяц, нашел вре­мя, что­бы встре­тить­ся с Сашей. И даже пообе­щал, что как толь­ко будет поболь­ше сво­бод­но­го вре­ме­ни, он при­е­дет к нему в гости в Домодедово.

«То, что чело­век инте­ре­су­ет­ся моим твор­че­ством – вели­ко­леп­но. Спа­си­бо Богу за то, что я кому-то инте­ре­сен. Рад, что смог сде­лать Саше при­ят­ное. Он пре­крас­ный чело­век, я видел его вол­не­ние, но все мы люди. Я бла­го­да­рен Саше, что он пре­одо­лел боль­шой путь и при­е­хал ко мне на спек­такль», – ска­зал Панфилов.

Встре­ча закон­чи­лась сов­мест­ной фотосессией.

«Все­гда при­ят­но помо­гать осу­ществ­лять людям их меч­ту. Я знаю, что Саша зани­ма­ет­ся спор­том – боч­ча, а так­же любит фут­бол и хок­кей. Хочу ему поже­лать спор­тив­ных дости­же­ний и не пере­ста­вать меч­тать. Как мы видим, меч­ты сбы­ва­ют­ся. Я бла­го­да­рен сво­е­му кол­ле­ге Ники­те, что он нашел вре­мя и доста­вил радость чело­ве­ку. Это бес­цен­но. И, конеч­но же, боль­шое спа­си­бо руко­вод­ству Мало­го теат­ра», – под­черк­нул сопред­се­да­тель реги­о­наль­но­го шта­ба ОНФ в Мос­ков­ской обла­сти, народ­ный артист Рос­сии Андрей Соколов.

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