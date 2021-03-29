Слезы счастья: общественники помогли молодому поклоннику сериала «Пёс», инвалиду-колясочнику встретиться с кинозвездой Никитой Панфиловым

В преддверии Международного дня театра активисты Общероссийского народного фронта в Московской области исполнили мечту молодого инвалида-колясочника из Домодедова – встретиться с актером фильма «Пес» Никитой Панфиловым. О своем желании Александр Бакланов сообщил в обращении на прямую линию с Президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным, которая состоялась в декабре 2020 года. Встреча прошла при поддержке Малого театра.
В письме молодой человек указал, что ему 21 год, он является инвалидом-колясочником и воспитывается в многодетной малообеспеченной семье. Александр поклонник актера Никиты Панфилова, и у него было огромное желание встретиться с любимым артистом.
Активисты ОНФ в Подмосковье организовали для Саши и его мамы посещение спектакля «Физики» в Малом театре, где играет Никита Панфилов, и Александр смог увидеть любимого артиста в совершенно другом амплуа: роль в спектакле сильно отличалась от роли в сериале «Пес». После представления произошла долгожданная встреча: от радости и счастья у Саши даже навернулись слезы.
«Я видел Никиту Панфилова только по телевизору. Мне очень нравится сериал «Пес». А сегодня исполнилась моя мечта – увидел не только спектакль с его участием, но и лично пообщался с ним. Никита очень хороший человек. Я благодарен ему за то, что он осуществил мою мечту», – поделился Бакланов.
Несмотря на плотный график Панфилов, который сейчас снимается в проекте в другом городе и в Москву приезжает раз в месяц, нашел время, чтобы встретиться с Сашей. И даже пообещал, что как только будет побольше свободного времени, он приедет к нему в гости в Домодедово.
«То, что человек интересуется моим творчеством – великолепно. Спасибо Богу за то, что я кому-то интересен. Рад, что смог сделать Саше приятное. Он прекрасный человек, я видел его волнение, но все мы люди. Я благодарен Саше, что он преодолел большой путь и приехал ко мне на спектакль», – сказал Панфилов.
Встреча закончилась совместной фотосессией.
«Всегда приятно помогать осуществлять людям их мечту. Я знаю, что Саша занимается спортом – бочча, а также любит футбол и хоккей. Хочу ему пожелать спортивных достижений и не переставать мечтать. Как мы видим, мечты сбываются. Я благодарен своему коллеге Никите, что он нашел время и доставил радость человеку. Это бесценно. И, конечно же, большое спасибо руководству Малого театра», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области, народный артист России Андрей Соколов.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.