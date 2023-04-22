ВЫШЕЛ ДОЛГОЖДАННЫЙ КЛИП НА ПЕСНЮ «ВИКТОРИЯ-ВЕСТНИЦА»

20 апреля в эфире музыкальных телеканалов и на онлайн-видеоплатформах состоялась премьера клипа на песню «Виктория-вестница» в исполнении Артура Руденко и Виктории Алешко. Авторы песни — поэт Михаил Гуцериев и композитор Андрей Мисин, режиссёр клипа — Рустам Романов.

В основу клипа «Виктория-вестница» легла история о Творце и его Музе. Творец — настоящий романтик, находящийся в поиске вдохновения. Муза — богиня крайне избирательная, и иногда не хватает жизни, чтобы ощутить её присутствие. В новом видео «Виктория-вестница» Творцу приходиться страдать и мучиться, но счастье всё же оказывается на его стороне.

«Вдохновением для создания сценария клипа всегда служит песня. Наша история — о сотворении творчества, о роли муз в жизни Поэта с большой буквы. Я сотрудничаю с Михаилом Гуцериевым более пяти лет, и все клипы, которые были сняты за это время стали для меня настоящими, большими, серьёзными работами. Клип на песню «Виктория-вестница» — это прежде всего реализация больших творческих планов и удовольствие от работы с автором», — поделился режиссёр клипа Рустам Романов.

Одинокая грустная пленница,

Твои слёзы мерцают в ночи,

Верь, однажды Виктория-вестница

Откроет дверь, в лабиринты любви.

Для Артура Руденко это уже второе сотрудничество с поэтом Михаилом Гуцериевым: в 2012 году были выпущены песня и клип «Без любви твоей не смогу». А для заслуженной артистки Республики Беларусь Виктории Алешко песня «Виктория-вестница» — первое соприкосновение с поэзией Михаила Сафарбековича.



«Сегодня моя роль — Муза. Я существую в этой истории для того, чтобы вдохновлять нашего творца — поэта на то, чтобы сочинить что-то глубокое, на века. Без музы творец страдает и мучается, но с моим появлением его строки начинаются «литься» на бумагу. Хочется верить, что зрители оценят уникальность нашей работы», — поделилась Виктория Алешко.

Я люблю тебя, как и прежде.

Взгляд последний — прощёный взгляд

Моя память пытает сердце,

У любви свой тайный обряд.

«У песен Михаила Гуцериева свой штрих, свой шарм, свой стиль. Такие красивые, романтичные стихи рождают удивительные образы и ассоциации. В клипе на «Викторию-вестницу» я — Мастер, Поэт. И Михаил Сафарбекович стал для меня прообразом моего героя. Надеюсь, у меня это получилось», — рассказал Артур Руденко.

Автор музыки Андрей Мисин считает, что у артистов получилось выразить поэтическую глубину стихотворения Михаила Гуцериева: «Стихи для меня играют важнейшую роль при создании музыкального произведения. А поэзия Михаила Сафарбековича моментально рождает мелодичные образы».

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