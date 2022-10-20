«Каскад» объявил набор на новый учебный год

Независимая проектная школа для учеников старших классов «Каскад» открывает набор на обучение в бесплатных мастерских разной направленности. Занятия будут проходить очно и онлайн, так что принять участие в них смогут как москвичи, так и подростки со всей России. Подать заявку можно на сайте Музея Москвы до 24 октября.

В новом учебном году очные занятия будут проходить по шести направлениям: «Искусство умерло, а мы еще нет», «Текстиль, костюм и мода», «Тело и звук», «Музей и город», «Экология повседневности» и «Мастерская художественного жеста». Так, разработанное совместно с фондом «Второе дыхание» направление «Экология повседневности» сосредоточится на исследовании современных практик экологичного потребления. Также в этом году будут работать группы под кураторством художницы Ирины Петраковой и арт-дуэта «ЕлиКука» (Олег Елисеев и Евгений Куковеров). Очные занятия будут проходить на ВДНХ. Свое постоянное пространство в павильоне №49 появилось у проекта «Каскад» летом 2022 года — в июле здесь прошла летняя резиденция школы.

Для участников из других городов России учеба будет проходить дистанционно по пяти направлениям: «Поэзия? Круто!», «Мультимедийная журналистика», «ДаДаДружба», «Точка приложения. Как понять как помогать?» и «Искусство в эпоху апокалипсиса». Так, мастерская «Точка приложения. Как понять как помогать?», которую ведет выпускник «Каскада» Сергей Шепилов, поможет подросткам разобраться в том, что такое волонтерство и благотворительность, научит продуктивно использовать для помощи другим личные ресурсы и вовлекать благотворительные проекты неравнодушных людей.

«Искусство умерло, а мы еще нет»

Вместе с художницей Ириной Петраковой участники научатся иначе видеть повседневность, находить в ней зазоры и серые зоны, а затем использовать их в качестве повода для высказывания. В фокусе внимания — идеи, неожиданные смыслы и способы их выражения. Подростки будут экспериментировать с жанрами и форматами и разбирать значимые произведения искусства, чтобы понять, почему они успешны или провальны. Каждый выпускник этого направления пройдет путь от наблюдения к созданию собственного произведения.

Куратор: Ирина Петракова, художница, активно занимается художественной и образовательной практикой с детьми и подростками. Выпускница Института проблем современного искусства и Института современного искусства «База». Участница IX Шанхайской биеннале современного искусства (2012-2013), IV Московской биеннале современного искусства (2011) и ряда групповых выставок. Работы находятся в коллекциях фонда Ruarts (Москва), ЦСИ «Заря» (Владивосток) и в частных собраниях.

«Экология повседневности»

Мастерская от фонда «Второе дыхание», где можно будет научиться чинить или кастомизировать одежду, создавать новые предметы гардероба и интерьера из ненужных вещей, а также с теоретической точки зрения рассмотреть проблему перепотребления. В программе направления: лекции и встречи, посвященные вопросам экологии в сфере моды, дизайна, урбанистики и цифровых технологий.

Куратор: Олеся Шаронина, куратор мастерской фонда «Второе дыхание». Окончила магистратуру «Cultural Management. Управление проектами» Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка).

«Текстиль, костюм и мода»

Люди говорят на множестве языков, костюм — это один способов, который не существует в отрыве от языка тела, а значит, близок зрителю и универсален как медиум. На занятиях ребята вместе с куратором будут размышлять, чем является для них костюм сегодня и создавать проекты на стыке моды и искусства.

Куратор: Panika Derevya, художница, куратор, дизайнер и видеомейкер, создательница марок одежды Pomestaymenyami и Panika Derevya, а также ювелирного проекта Notrich. Курировала Лабораторию моды в Сибирском центре дизайна Томского государственного университета (2019), преподавала в Академии коммуникаций Wordshop (2017-2018), с 2015 по 2016 год была заведующая кафедрой дизайна ИГУМО.

«Тело и звук»

Участники этого направления вместе с кураторами Катей Калюжной и Максимом Сергеевым будут пытаться выяснить, как звук воздействует на органы чувств, на кожу, на эмоциональное состояние, движение; всегда ли можно заметить это влияние; как звук двигает людей в пространстве; как со временем меняется восприятие музыки, собственного голоса, городских пространств и лесного ландшафта; какие новые способы слушания можно открыть и предложить?

Кураторы: Катя Калюжная и Максим Сергеев. Катя Калюжная, танц-художница, перформер, студентка программы интегративной работы с телом Somatic body (The International Somatic Movement Education and Therapy Association, ISMETA). В разное время работала с московскими композиторами и музыкантами. В своих работах обращается как к повседневным действиям, так и к телесно-ориентированным практикам, создавая разнообразные поводы и условия для импровизации. Максим Сергеев, композитор, диджей. Звуком начал заниматься в конце 90-х годов в составе экспериментального дуэта Membranoids. В недрах Membranoids появился электронный проект «Бигуди», который стал сотрудничать с драматургом и актером Евгением Гришковцом — «Гришковец и Бигуди» записали пять альбомов, участвовали в теле- и радиоэфирах, а также давали концерты по всей стране. Сейчас творчество Максима — сплошной эксперимент: он пишет музыку для постановок в театре «Трикстер» («Маленькие трагедии», «Руслан и Людмила», «Маугли»), работает с мультимедийными проектами (русско-финский проект «Голос реки») и современной хореографией (перформанс Sthiras).

«Музей и город»

Художественное исследование, результатом которого станет осмысление города как места и способа сосуществования друг с другом, а также пространства для высказывания. Прежде всего участники попытаются разобраться, как урбанистическая фауна трансформирует восприятие искусства и почему конфликтная среда города не раз становилась темой для художественных работ. Подростки будут изучать, как устроены общественные пространства и каким образом художники пытались их проблематизировать в своих произведениях.

Куратор: Никита Спиридонов, художник, композитор, куратор, основатель коллектива u/n multitude. Участник VI Московской биеннале современного искусства (2015). Автор видеотрилогии «Дубнинская серия», посвященной истории канала имени Москвы, сталинским репрессиям и политике памяти (один из фильмов цикла был показан на XXX международном кинофестивале «Послание к человеку»). Руководитель и куратор галереи «Парк».

«Мастерская художественного жеста»

Что такое художественный жест? Это воля сделать все что угодно искусством. Это большая свобода, с которой работают художники. Поэтому они так часто заняты не только поиском смыслов и новых форм, но и уточнением границ своего высказывания. Мастерская посвящена интенсивной работе с идеями, которыми наполнена жизнь. С помощью различных практик участники научатся лучше понимать искусство, себя и других.

Кураторы: Дуня Франкштейн, Ира Литвинова. Дуня Франкштейн / Даша Тишкова — куратор, художник, рэпер, реставратор живописи. Окончила МГХПА им. Строганова. Стажировалась в ГМИИ им. Пушкина, работала в ВХНРЦ им. Грабаря. Сотрудник Музея архитектуры им. А.В. Щусева, автор проекта опера «Вода» и проекта #цветущиймох. Куратор выставки «Уют и Разум. Фрагменты художественной жизни москвы 90-х» в Музее Москвы (2021), художник-постановщик клипа «Пыяла» группы «Аигел» (реж. Алина Насибуллина), куратор выставки Димы Маркова на «Выкса-фестивале» (2021), куратор театрального направления в центре современной культуры «Рельсы» в Твери. Ира Литвинова, куратор, искусствовед. Выпускница магистерской программы «Практики кураторства в современном искусстве» Музея современного искусства «Гараж» и НИУ ВШЭ. Организовывала и курировала персональную выставку художницы Ники Неёловой в Центре Вознесенского, а также проекты в Балтийском филиале Государственного центра современного искусства.

«Поэзия? Круто!»

Почему поэзия это круто? Потому что никто до конца не знает, что это. Поэзия постоянно расширяет представления о себе. Поэзия — это особая форма мышления, осознанная и сновидческая одновременно. На встречах старшеклассники будут разбирать экспериментальные типы письма, в которых соединяются критическое и чувственное, читать и обсуждать стихи, а также смогут по-новому взглянуть на привычные знания о литературе и искусстве.

Куратор: Дмитрий Герчиков, поэт, художник. Получил специальное упоминание от Премии Аркадия Драгомощенко (2016). Автор сборника Make poetry great again. Редактор проекта «Альманах-огонь» — сетевого портала о поэзии и музыке.

«Мультимедийная журналистика»

Журналистика — это давно не колонка в газете или информационная программа, задача которых рассказать, что произошло. Современная журналистика адаптируется под актуальные запросы. Ребята смогут записать подкаст, взять интервью, написать лонгрид или начать исследование — жанр можно выбрать любой. Каждый год мастерская работает в новом формате и на этот раз обучение будет состоять из нескольких блоков с разными кураторами.

Куратор: Амир Гайнутдинов, выпускник «Каскада 2.0», ассистент кураторов «Мультимедийной журналистики» в «Каскаде 3.0», сейчас учится на факультете журналистики.

«ДаДаДружба»

С самого начала творческой деятельности арт-дуэт «ЕлиКука» (Олег Елисеев и Евгений Куковеров) был участником художественных и музыкальных объединений, содружеств, сообществ, концернов и групп. Групповая работа и дружба — основные принципы при создании произведений для «ЕлиКука». Вместе с кураторами ребята научатся дружить через искусство и создавать искусство при помощи дружбы.

Кураторы: «ЕлиКука» — арт-дуэт художников Олега Елисеева и Евгения Куковерова. Группа работает в жанрах инсталляции, перформанса, живописи.

Художники стали известны благодаря серии интерактивных кинетических инсталляций, где нарушаются привычные правила поведения на выставке: зрителю предлагается трогать, передвигать с места на место произведения искусства, выстраивать экспозицию по его усмотрению («Тренажеры миропорядка» галерея «Риджина», Москва; «Восстание тренажеров миропорядка» Мультимедиа Арт Музей, Москва). Группа работала в коллаборации с художниками Георгием Литичевским, Валерием Чтаком, группой «Желатин» (Австрия) и др. Участники московского панк-коллектива I.H.N.A.B.T.B., художественного концерна «ХУ», интернационального музыкально-художественного образования ANUSRIOT и группы «Женя Куковеров». Лауреаты премии «Соратник» 2012 года.

«Точка приложения. Как понять как помогать?»

«Дайте мне точку опоры — и я переверну Землю» сказал Архимед. Иногда так бывает, что люди чувствуют в себе желание объять необъятное, спасти всех людей попавших в беду. Но часто в эти моменты многие не понимают, что конкретно нужно делать. В рамках этой мастерской старшеклассники будут обсуждать, как продуктивно использовать для помощи те ресурсы, которыми они обладают, и как привлекать в благотворительные проекты новых людей.

Куратор: Сергей Щепилов, независимый куратор, дизайнер и эссеист, студент МГУП. Выпускник «Каскада 1.0», сокуратор итоговых выставок «Каскад 2.0» и «Каскад 3.0».

«Искусство в эпоху апокалипсиса»

Участники этой мастерской будут искать способы исследовать взаимосвязь между реальным и двусмысленным в эпоху информационной экономики.

Погружаясь в яркие примеры практик современного искусства, кинематографа и видеоарта, опираясь на контексты и время, в которых работали режиссеры и художники, подростки попробуют найти ресурс в сегодняшней турбулентности: научатся писать тексты, концептуализировать собственные творческие идеи и реализовывать их в различных медиумах.

Куратор: Катя Кабалина, художница, куратор. Окончила СПбГИК, училась в магистратуре РГГУ на факультете культурологии (культура массовых коммуникаций), училась в Институте современного искусства «База». Проходила практику в Science Museum (Англия). В 2021-2022 годах была куратором музея современного искусства ART4. Сотрудничала с Triennale Milano и URRÀ Torino (Италия). Сейчас сконцентрирована на создании экспериментальных фильмов.

О проекте «Каскад. Проект как метод»

«Каскад. Проект как метод» — проектная школа для подростков, воплощающая концепцию «третьего места». Здесь люди от 13 до 18 лет под руководством кураторов и тьюторов создают свои художественные проекты в рамках проектной деятельности. Отдельное значение уделяется рефлексии окружающего мира и событий, а также развитию soft skills (работе в команде, целеполагании и т.д.), незаменимых в современном обществе.

В 2020 году «Каскад» получил важнейшую для индустрии премию «Инновация», а в 2021 году проект поддержал Фонд президентских грантов, благодаря чему открылись представительства программы в регионах: Мурманске, Апатитах, Новосибирске и Твери.

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