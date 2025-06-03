Презентация журнала «Антология» состоялась на Фестивале «Традиции и Современность»

В рамках международного Фестиваля «Традиции и Современность« состоялась торжественная презентация второго выпуска журнала «Антология». Это значимое событие совпало с юбилеем его издателя — Екатерины Самитиной, что придаёт всем происходящим событиям особую эмоциональную окраску.

Журнал «Антология» — это уникальная платформа, посвященная жизни современных художников, взлетам и падениям. Каждый выпуск предлагает читателям возможность погрузиться в мир живописи, изучая биографии и работы героев издания через глубокие и откровенные интервью. Благодаря этому читатель получает возможность не только наслаждаться искусством, но и понимать его искреннюю подоплеку.

География присутствия журнала впечатляет своей широтой — от Камчатки до Крыма. Это подчеркивает разнообразие талантов, собранных под одной обложкой. Многие авторы прибыли из различных городов России на это значимое событие, что стало отличной возможностью для обмена опытом и идеями.

На презентации Екатерина Самитина представила как героев второго выпуска, так и арт-директора галереи G Gallery Кристину Ланцову — основного международного партнера журнала. Главный редактор Галина Скоробогатова также приняла активное участие в мероприятии, проводя индивидуальные консультации для художников, что стало важной площадкой для их профессионального роста и развития.

Особую благодарность издатели выражают сети клиник «Мать и дитя», которые стали партнерами журнала, поддерживая его стремление к популяризации искусства и культуры.

Презентация журнала «Антология» стала настоящим праздником творчества, общей культуры и взаимопонимания среди художников и их ценителей.

Фото предоставлены издателями журнала «Антология»