VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваПрезентация журнала «Антология» состоялась на Фестивале «Традиции и Современность»

Презентация журнала «Антология» состоялась на Фестивале «Традиции и Современность»

editor
By editor
126
антология журнал

В рамках международного Фестиваля «Традиции и Современность« состоялась торжественная презентация второго выпуска журнала «Антология». Это значимое событие совпало с юбилеем его издателя — Екатерины Самитиной, что придаёт всем происходящим событиям особую эмоциональную окраску.

екатерина самитина

Журнал «Антология» — это уникальная платформа, посвященная жизни современных художников, взлетам и падениям. Каждый выпуск предлагает читателям возможность погрузиться в мир живописи, изучая биографии и работы героев издания через глубокие и откровенные интервью. Благодаря этому читатель получает возможность не только наслаждаться искусством, но и понимать его искреннюю подоплеку.

География присутствия журнала впечатляет своей широтой — от Камчатки до Крыма. Это подчеркивает разнообразие талантов, собранных под одной обложкой. Многие авторы прибыли из различных городов России на это значимое событие, что стало отличной возможностью для обмена опытом и идеями.

На презентации Екатерина Самитина представила как героев второго выпуска, так и арт-директора галереи G Gallery Кристину Ланцову — основного международного партнера журнала. Главный редактор Галина Скоробогатова также приняла активное участие в мероприятии, проводя индивидуальные консультации для художников, что стало важной площадкой для их профессионального роста и развития.

презентация журнала анатология

Особую благодарность издатели выражают сети клиник «Мать и дитя», которые стали партнерами журнала, поддерживая его стремление к популяризации искусства и культуры.

Презентация журнала «Антология» стала настоящим праздником творчества, общей культуры и взаимопонимания среди художников и их ценителей.

Фото предоставлены издателями журнала «Антология»

Предыдущая статья
Мир музыки понес невосполнимую утрату: скончался композитор Евгений Дога
Следующая статья
JALAGONIA представила альбом «Отель моих снов» на роскошной вечеринке с видом на Кремль

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru