В Ульяновске откроется Юбилейная выставка «Ирек Нуртдинов. Живопись», к 70-летию художника

4 мая в 16:00 в залах Галереи Ульяновского регионального отделения Союза художников России состоится открытие персональной выставки заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, лауреата Международной премии в области изобразительного искусства имени А.А. Пластова Ирека Нуртдинова, посвященная 70-летию со дня рождения художника.

Верный избранной теме творчества – пейзажной живописи, Ирек Нуртдинов представит вниманию зрителя более 80 произведений, созданных в последние пять лет.

Пейзажи Ирека Нуртдинова открывают мир поволжских окраин, рек Волги, Свияги, села Прислонихи, родины художника Аркадия Пластова, обобщающего понятия Родина. Мир удивительно человечный и обаятельный, пронизанный взволнованными интонациями автора. Лиричные, полные таинства и очарования, затаенной тревоги или божественной приподнятости – они сосредотачивают различные состояния природы, раскрывая романтическую грань таланта художника. Полотна восхищают и тем своеобразным эффектом, который определяется дарованием живописца, тонкостью его живописной культуры.

Ирек Нуртдинов один из тех мастеров, для которых красота природы – это высшая составляющая творчества художника, не имеющая себе равных. Постоянный участник Международного пленэра «Мир на кончике кисти» Ирек Нуртдинов создал целую коллекцию пейзажей Прислонихи – родины Народного художника СССР А.А. Пластова. Не случайно, на его работах можно увидеть дом и мастерскую автора известных картин «Сенокос» и «Жатва». Желание отобразить скромное обаяние просторов Прислонихи, восхищение землёй, питавшей художественный талант Аркадия Пластова, помогают Иреку Нуртдинову создавать работы, в которых пространство полотна почти всё занято холмами, перелесками и полями («Лесные дали», «Зимка», «Дождливый день», «Лето»). В то же время у живописца получается отобрать из окружающего мира самое необходимое и поведать о нём так, что захватившие его чувства передаются зрителю. Например, завораживает бесконечно меняющееся небо над Прислонихой в пейзажах «Ветреный день», «У озера», «Первый снег».

Участник международных, всероссийских, республиканских и областных выставок и пленэров, организованных в России, Италии, Польше, Ирек Нуртдинов с увлечённостью исследователя и взглядом романтика создаёт свой портрет природы, в которой точкой опоры его творчества становится земля Аркадия Пластова.

Нуртдинов Ирек Харисович (1953 г.р.) – родился на Урале в городе Кизел в семье шахтёра. В начале 1970-х учился на художественно-графическом отделении Чебоксарского педагогического института. В 1986 году переехал в Ульяновск. С 1992 года принят в члены УРО ВТОО «Союз художников России». В 2010 году удостоен почетного звания Заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан. В 2020 году стал лауреатом Международной премии в области изобразительного искусства им. А.А. Пластова. Ирек Нуртдинов является участником всех благотворительных акций Ульяновского регионального отделения СХ России и руководит Международным пленэром «Мир на кончике кисти».

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