Леонид Якубович прочитал лекцию о воздухоплавании на МКФ «Циолковский» в Калуге

15 апреля 2023 года народный артист РФ, телеведущий, актер, сценарист и телепродюсер Леонид Якубович прочитал лекцию о воздухоплавании «Всё выше и выше» на Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский».

Как отметил сам Леонид Аркадьевич, не совсем верно представлять его, не упомянув тот факт, что он является пилотом коммерческой авиации с правом управления вторым пилотом на самолете ЯК-40. Так что о полетах Леонид Якубович знает не понаслышке.

Он рассказал гостям встречи о своем первом полете, который он совершил в 1994 году, и о своей нынешней деятельности в качестве пилота.

«Мне 78 лет, я прохожу ВЛЭК, я работаю вертолетчиком и три раза в неделю играю в теннис», - сказал Леонид Якубович.

Своей лекцией артист вдохновил калужан на новые свершения, показав на своем примере, что все казалось бы невозможное возможно.

«Хочу – значит могу! Плевать, что вам говорили, включая мнения врачей. Хочу – значит могу, другого нет!», - подчеркнул Леонид Аркадьевич.

Уже не первый год Леонид Якубович является членом жюри Международного кинофестиваля «Циолковский» и принимает активное участие в обсуждении конкурсной программы и определении лучших кинокартин о космосе. В этом году в конкурсе представлены 55 игровых, документальных и анимационных фильмов из 18 стран мира.

Международный кинофестиваль «Циолковский» проходил в Калуге и области с 12 по 16 апреля при поддержке Министерства культуры РФ, Госкорпорации «Роскосмос», Правительства и Министерства культуры Калужской области, Россотрудничества, Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, Ассоциации планетариев России и других общественных и коммерческих организаций. Главный информационный партнер фестиваля – ТАСС.

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