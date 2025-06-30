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«Побег из зоопарка»: в сети представили кадры из фильма для всей семьи

editor
By editor
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побег-из-зоопарка
Фото предоставленно пресс-службой кинокомпании «Наше кино»

Кинокомпания «Наше кино» представляет кадры увлекательного фильма для семейного просмотра «Побег из зоопарка».

В центре сюжета маленькая обезьянка Чи-Чи-Чи, которая узнает, что ее предки не всегда жили в зоопарке. Она решает сбежать, чтобы воссоединиться со своей семьей и помочь освободить всех остальных животных в городе. Для этого Чи-Чи-Чи объединяется с новыми знакомыми и жителями большого города: орлом, енотом и хамелеоном. Их ждет увлекательное путешествие, полное авантюр и радостных открытий.

Действие фильма происходит в параллельном фантастическом мире, где, как оказывается, так много разных животных живут, спрятавшись в самых неочевидных местах: почтовых ящиках, банках, бутылках и светофорах. Они обладают удивительной способностью менять назначение самых обычных бытовых вещей, находя новый взгляд на окружающий мир.

Добрая история для самых юных зрителей и их родителей о веселых приключениях диких зверей в городе точно понравится поклонникам франшизы «Ночь в музее», а элементы жанра фэнтези увлекут в новый магический мир и не оставят равнодушными даже самых юных и непоседливых зрителей. Также фильм идеально подойдет для просмотра всей семьей благодаря милым животным, добродушному юмору и захватывающим приключениям, которые очаруют каждого.

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