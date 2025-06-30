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«Вундеркинд» – лёгкая комедия для семейного просмотра

editor
By editor
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WOLFGANG
Изображение предоставлено пресс-службой Кинокомпании TenLetters

Картина «Вундеркинд» – лёгкая комедия для семейного просмотра, в которой одарённый малыш учится не только справляться с препятствиями на пути к мечте о карьере пианиста, но и общаться с отцом.

Вольфгангу – десять. На знаменитого Вольфганга Амадея Моцарта он похож не только именем, но и необыкновенным талантом к фортепианному искусству. Его IQ – 125, а мечта – сбежать в Париж, чтобы окончить Академию и стать лучшим пианистом в мире. Внезапная кончина матери меняет всё: малышу предстоит усвоить, что жизнь чёрно-белая под стать клавишам, а поиск общего языка с отцом – задача посложнее сонаты. Тем более, когда знакомишься с ним впервые.

В режиссёрском кресле – Хавьер Руис Кальдера, один из самых перспективных испанских режиссёров, который впервые взялся за проект на каталонском языке. «Вундеркинд» посвящён редко обсуждаемым открыто темам – проблемам детского воспитания, сложности семейных взаимоотношений, способности восстановиться от травм прошлого, эмпатии. Создатели киноленты рассуждают о них без сухой дидактики, пытаясь завязать дружеский разговор со зрителем. Без изящного баланса драмы и юмора не обойдётся.

Режиссёр Хавьер Руис Кальдера: «Вольфганг настолько далек от типичных детских стереотипов, что мне показалось, что может получиться очень оригинальный, веселый и эмоциональный фильм. Было довольно сложно передать удивительную и уникальную точку зрения главного героя, искренне выразить его желания, навязчивые идеи и взгляд на мир. Музыка для Вольфганга – это убежище, способ убежать от непонятного мира. Возможность передать рассказать об этой вселенной языком кинематографа – большая честь для меня».

Главная звёздочка фильма – Хорди Каталан, для которого роль Вольфганга стала кинодебютом. Ему удалось присоединиться к команде проекта после победы в кастинге, в котором приняли участие более 700 детей. Его партнёром по кадру стал Мики Эспарбе – именитый испанский актёр, получивший известность благодаря своим комедийным работам («Смайлик», «Упущенный восток»). В картине также снялись обладательница Sant Jordi Award Анхельс Гоньялонс и четырёхкратная номинантка на премию «Гойя» Анна Кастильо.

Национальные и мировые показы «Вундеркинда» знаменуют не только появление нового душевного фильма для всей семьи, но и возрождение интереса к литературному произведению, продолжающему покорять сердца с момента публикации в 2016 году, – роману «Вольфганг (Необыкновенный)» Лайи Агиляр.

Автор сценария и литературной основы картины Лайя Агиляр: «Это мой самый любимый роман, и на данный момент он прошел наиболее долгий путь. После 15 изданий и 9 лет с момента публикации его до сих пор читают в школах и книжных клубах. Благодаря этому роману мне удалось пообщаться со многими молодыми людьми, которые делились эмоциями, которые они испытывали при чтении этой истории, и своими переживаниями. Лучшее в литературе – это возможность поделиться ею, и в этом смысле «Вольфганг» стал настоящим подарком».

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