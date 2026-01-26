В сети представили тизер сериала «Время Счастливых».

Онлайн-кинотеатры представили тизер сериала «Время Счастливых». Стремление обычной семьи с необычной фамилией быть счастливыми вопреки житейским перипетиям разворачивается на фоне трех разных эпох нашей страны. С какими проблемами придется столкнуться героям на этом нелегком пути? Смогут ли они сохранить связь друг с другом и понять, что, какими бы обстоятельства ни были, семья — то место, где всегда можно найти поддержку и опору?

Главные роли исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром»), Ольга Лерман («Поехавшая», «Урок»), Евгения Леонова («Опасная близость») и Вадим Соснин («Три плюс три», «Молот ведьм»).

«Время Счастливых» — драма о жизни одной семьи. Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается жизнь в отдельной — наконец-то своей! — квартире номер 13. Но наивные 80-е сменяются голодными 90-ми, и настроения в семье уже не назовешь радужными. Некогда самый молодой и перспективный кандидат наук в МГУ, Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, пока Марина зарабатывает на рынке. А потом приходит 2012 год, и энергия нового времени. Как начать новую жизнь, построить карьеру и, самое главное, вновь влюбить в себя жену, чьи чувства затуманились бытовыми проблемами, недомолвками и старыми обидами? Боль от потери одного из детей все еще дает о себе знать, как и тайна смерти любовницы Ивана, Раисы, жившей по соседству. Смогут ли Счастливые снова стать счастливыми, а дочь Раисы — докопаться до правды, спустя 13 лет после смерти матери?

«Мы все делали этот проект честно. Вкладывали душу в каждый кадр. Старались сделать глубокий рассказ про семью. Рассказ про всех нас, потому что мы все что-то подобное всегда переживаем», — рассказывает режиссер проекта Илья Силаев («Сестры», «Хутор», «ИП Пирогова»).

В каждой серии зритель увидит жизнь обитателей тринадцатой квартиры сразу в трех временах. Ивана и Марину в 90–х и в 2012-м сыграли Тихон Жизневский и Ольга Лерман, а их «молодые версии» в 80-х — Вадим Соснин и Евгения Леонова.

«Очень интересно наблюдать за развитием персонажа в разные периоды жизни, как меняется его взгляд на жизнь, какие поступки он совершает и почему. А про себя невольно думаешь: “Как же быстро летит время!” Это и пугает, и мотивирует одновременно», — делится актриса Евгения Леонова.