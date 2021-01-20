«Почта Петербургского ангела» переехала подальше от вандалов

Теперь отправить письмо «Петербургскому ангелу» можно в кассовое фойе Молодежного театра на Фонтанке.

Ровно год назад, 18 января 2020 года, ко дню рождения Молодежного театра, у скульптуры «Петербургский ангел» работы художника Романа Шустрова открылась уникальная «Почта ангела».

С тех пор гости Измайловского сада, где находится «Петербургский ангел», отправили в «небесную канцелярию» более 1000 посланий. «Милый, добрый Ангел», «дорогой ангелочек», – с этих слов начинаются практически все письма. Однако, в последнее время «Почта ангела» стала страдать от рук непорядочных людей: они взламывали почту, разбрасывая сокровенные письма по саду.

В связи с этим, Молодежным театром было принято решение перенести «Почту ангела» на территорию здания театра – теперь уголок для отправки писем оборудован в кассовом фойе театра.

Отправить письмо можно в часы работы кассы театра. С 21 января касса возвращается к прежнему режиму работы, и сделать это можно будет с 12:00 до 20:00 в будние (перерыв с 15:00 до 16:00) и с 12:00 до 19:00 в выходные и праздничные дни (перерыв с 15:00 до 16:00).

Некоторые из писем представлены в телеграм-канале: t.me/Petersburg_angel

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