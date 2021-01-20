Театральную жизнь Подмосковья представили на одной сцене

Настоящим театральным праздником ворвался в обособленную онлайном в связи с пандемией культурную жизнь Подмосковья XIV Областной театральный фестиваль «Долгопрудненская осень» (завершил работу в конце 2020 года – прим. ред.). А уже в этом году статус главного регионального события сценической сферы стал особенно очевиден. Фестиваль не просто собрал на своей площадке лучшие коллективы Московской области, но и прошел в двух полноценных самостоятельных форматах: сценические показы в живом формате, то, на что в нынешнем году осмелились немногие, – и подарили зрителю счастье встречи с театром в его привычном и желанном виде; а также расширенный формат профессионального общения, с участием отечественных и зарубежных деятелей театра – в системном онлайн-режиме.

Команда фестиваля «Долгопрудненская Осень» – 2020

Директор Долгопрудненского театра «Город» Жаннета Арутюнян

Фестиваль «Долгопрудненская осень» проходит в подмосковном Долгопрудном уже 14 лет подряд и является ярким системным событием областного театрального движения — уже не только в Московской области, но и во многих регионах Российской Федерации. На протяжении всех лет организаторы фестиваля — Министерство культуры Московской области, Администрация г.о. Долгопрудного и Долгопрудненский театр «Город», на сцене которого проходят выступления большинства коллективов.

Восемь дней с 23 по 30 октября на сцене театра «Город» можно было видеть постановки лучших коллективов Московской области и приглашенных гостей из других регионов. Параллельно со сценической частью ежедневно в соцсетях театра «Город» шла онлайн-программа. В прямом эфире состоялось 25 мероприятий формата «профессионального общения»: лекции, тренинги, мастер-классы, тематические беседы, интервью с деятелями отечественного и зарубежного театра. За это время коллектив Долгопрудненского театра «Город» приобрел навыки телеведущих: в течение восьми фестивальных дней общение с театральными деятелями в инстраграме театра шло практически беспрерывно. Кроме того, часть программы фестиваля в этом году составила онлайн-афиша: три спектакля-участника (Московский Областной Государственный театр юного зрителя и его знаменитый «Маленький принц», театр-студия «Театральный ковчег» (г. Серигев Посад) с «Телеграммой» по рассказу Константина Паустовского и театр «Внутреннее зрение» ВОЗ (г. Москва) со спектаклем «Село Степанчиково и его обитатели» по одноименной повести Достоевского показали свои работы и встретились на обсуждении спектаклей с членами жюри в онлайн-формате на платформе zoom.

Не будем скромничать, в этом году афиша фестиваля особенно удалась, не было ни одного проходного спектакля – каждый запомнился. Зрители оценили долгую и кропотливую работу организаторов: на каждом спектакле полные залы. Разумеется, полные относительно, все спектакли проводились в соответствии с официальными постановлениями: заполняемость зала 50% (в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области), все зрители – в масках и перчатках. Кстати, в театре «Город» маски, перчатки и антисептические средства можно абсолютно бесплатно получить при входе. Там же, при входе, всем гостям обязательно измерялась температура. Организаторы отмечают: за все восемь дней фестиваля не пришлось «развернуть» ни одного гостя — очень ценно, что зрители социально ответственны и не ходят в театр с повышенной температурой.

Оценили важность события и депутаты Долгопрудного. Открытие «Долгопрудненской осени» посетили депутаты Городского Совета Виталий Балакирев, Елена Ким, Наталья Толмачева, Елена Андреева, а также председатель Совета Дмитрий Балабанов. Они от всей души поздравили собравшихся зрителей с долгожданным событием, подчеркнув, что они не просто друзья театра «Город», но и его частые посетители в качестве зрителей.

Начальник Управления культуры Администрации г.о. Долгопрудный Марина Сатина отметила важность проведения фестиваля именно в Долгопрудном и его роль в культурном секторе региона. Из года в год растет не только количество участников, напомнила Марина Николаевна, но и уровень фестиваля. В основе этого процесса – продуманная стратегия развития фестиваля и владение современными приемами и методами менеджмента со стороны непосредственных организаторов фестиваля, сотрудников театра «Город», и, разумеется, благодаря высокому интересу к «Долгопрудненской осени» со стороны основных участников конкурсной программы – профессиональных театров Подмосковного региона, а также коллективов из других регионов, которые готовы приехать на фестиваль в качестве гостей, поделиться опытом, перепроверить реакцию зрителей, поучить возможность общения с профессиональным жюри.

Положение о фестивале «Долгопрудненская осень» предусматривает участие в конкурсной программе только профессиональные театры Московской области, а вот гостевая программа открыта всем театральным коллективам, которые оргкомитет сочтет достойными для участия в региональном событии. Как говорит главный организатор фестиваля, она же – на протяжении многих лет его вдохновитель и идеолог – директор Долгопрудненского театра «Город» Жаннета Арутюнян, главные критерии – это высокий профессионализм коллектива и гуманистические идеи в заявленной постановке. В программе 2020 года в качестве гостей на фестивале были представлены театральные коллективы из Мурманска, Москвы и Малаховки.

В результате тщательного отбора в XIV Областном театральном фестивале «Долгопрудненская Осень» приняли участие 20 театров, показан 21 спектакль. В программе – театры из Дмитрова, Серпухова (Серпухов впервые был представлен сразу двумя коллективами – Серпуховским музыкально-драматическим театром и Камерным молодежным театром «Зазеркалье»), Королева, Воскресенска, Чехова, Пушкино, Сергиева Посада, Химок, Ивантеевки и, конечно же, самого Долгопрудного (хозяева фестиваля – театр «Город» со спектаклем «Аленький цветочек»). Также участие в «Долгопрудненской Осени 2020» приняли три областных театра: Московский Областной Государственный театр юного зрителя, Московский Областной Государственный театр кукол и Московский областной театр драмы и комедии (г. Ногинск).

Спектакль «Красная Шапочка&Серый Волк», Камерный молодежный театр «Зеркало» (г. Серпухов)

Спектакль «Африканские сказки», Московский Областной Государственный театр кукол

Жюри «Долгопрудненской осени» – известные театральные эксперты: член Союза театральных деятелей России, театральный критик и аналитик театра, обладатель Знака «Благодарю» Губернатора Московской области, генеральный продюсер фестиваля «Театральный Олимп» в г. Сочи и других крупных театральных фестивалей России Ольга Сенаторова; Валерий Бегунов – театральный критик, обозреватель и член общественной редколлегии журнала «Современная драматургия», заместитель главного редактора «Клаузура», член секретариата Гильдии драматургов России; Лидия Богова – Заслуженный работник культуры РФ, театровед, кандидат филологических наук, Лауреат Государственной премии РФ. Все они уже много лет работают на «Долгопрудненской осени», хорошо знакомы с историей развития как самого фестиваля, так и многих коллективов-участников. Можно сказать, что развитие театральной сферы Московской области происходит при их непосредственном участии. В течение фестивальной недели на показы были приглашены и специальные члены жюри, среди которых как театральные деятели, так и партнеры и друзья фестиваля – люди, любящие и ценящие театральное искусство и желающие поддержать его в этот непростой период. Среди них — представители Совета по культуре Молодежного Парламента при Государственной Думе РФ и председатель Совета Солонкин Александр, руководитель общества «Данте Алигьери» в Москве Наталия Никишкина, руководитель Международного Молодежного общества «Дружба Италия-Россия» Екатерина Спирова, депутаты городского Совета депутатов, представители и председатель Ассоциации многодетных семей г.о. Долгопрудный Жанна Мордина, св. Вячеслав Осипов (Храм Преображения Господня, г. Долгопрудный), председатель Совета ветеранов, общественные деятели, представители администрации города, бизнес-сообщества.

Члены жюри Лидия Богова, Ольга Сенаторова, Валерий Бегунов на закрытии фестиваля

Конкурсные награды в этом году распределились следующим образом. Гран-При получил Химкинский драматический театр «Наш дом» за спектакль «С любовью… Д.Э.». Он же взял диплом «За лучшую мужскую роль» (ее исполнил Владимир Красовский, имя которого хорошо известно долгопрудненским театралам — много лет он посвятил работе в театре «Город») и «За лучшую режиссуру» (режиссер Сергей Постный). Достался коллективу и диплом «За тонкий психологизм характеров и проникновенное сценическое воплощение темы любви».

Спектакль «С любовью… Д.Э.», Химкинский драматический театр «Наш дом»

«Лучшая женская роль» – Ирина Демидова за роль Сильвии в одноименном спектакле Чеховского городского театра, второй диплом коллектива – «За смелое театральное погружение в парадоксы жизненных ситуаций».

Спектакль «Сильвия», Чеховский городской театр

«Лучшая женская роль второго плана» – Светлана Дементьева за роль Тоси в спектакле «Это, девушки, война» Музыкально-драматического театра г.о. Ивантеевка. Ивантеевский муздрам в этом году привез сразу два спектакля (это право дается один раз каждому коллективу, когда-либо получавшим на «Долгопрудненской осени» Гран-При). Вторая постановка — детская «Очень хитрая лиса» – яркая музыкальная сказка, где традиционные фольклорные мотивы задорно переплетаются с элементами современного полу-рэпа. Некоторые сцены просто заставляют улыбнуться и маленького, и взрослого зрителя. Словом, простой и отличный вариант для семейного просмотра, и довольно оптимальный — для регионального фестиваля. Спектакль получил награду за «Веселое музыкальное действо в традициях русского скоморошества».

Спектакль «Это, девушки, война», Музыкально-драматический театр г. Ивантеевка

Спектакль «Очень хитрая лиса», Музыкально-драматический театр г. Ивантеевка

«Лучшая мужская роль второго плана» – Александр Мишин за роль Федора Яковлевича Ревунова-Караулова в спектакле «Свадьба» Московского областного театра драмы и комедии. Спектакль «Свадьба» также был отмечен дипломами «За лучший актерский ансамбль» и «За яркое сценическое воплощение жанровых особенностей драматургии А.П. Чехова».

Спектакль «Свадьба», Московский областной театр драмы и комедии

«Лучшим спектаклем в формате «арт-трансляция» стала постановка Московского Областного Государственного театра юного зрителя «Маленький принц»; режиссер Алексей Доронин получил спецдиплом жюри «За оригинальное режиссерское решение», а сам спектакль также был отмечен «За оригинальное и глубокое сценическое воплощение философской прозы Антуана де Сент-Экзюпери». К сожалению, в связи с ограничениями по выездным показам театров, расположенных на территории Москвы, МОГТЮЗ не смог привезти спектакль в живом формате. Несомненно, участие театра в «живой» сценической программе фестиваля могло бы кардинально изменить результаты конкурсной программы.

Диплома «За лучшее музыкальное оформление» удостоился дебютант фестиваля «Долгопрудненская осень» – Серпуховский музыкально-драматический театр и спектакль Павла Цепенюка по произведению Анатолия Крыма «Завещание целомудренного бабника» – неожиданная постановка, в которой известный сердцеед предстает перед зрителем совсем с иной стороны, чем мы привыкли видеть. Второй наградой коллектива стал диплом «За вдохновенное воплощение романтической истории о первой любви». Также коллектив получил спецдиплом от партнеров Долгопрудненского театра «Город» – Международного молодежного общества «Дружба Италия-Россия» (г. Москва) «За философское осмысление классических образов в современном искусстве». Театр не просто впервые выступил на «Долгопрудненской осени», но и открыл ее своим спектаклем. Это стало символическим свидетельством того, что и участники, и организаторы всегда готовы к новым открытиям и интересным экспериментам.

«Завещание целомудренного бабника», Серпуховский музыкально-драматический театр

Победителем в номинации «Новация» стал спектакль «Аленький цветочек», поставленный главным режиссером театра «Город» Антоном Пресновым. Долгопрудненский театр обратился к сказке Сергея Аксакова в 2019 году, желая привлечь интерес зрителей к отечественной литературе. В постановке использован полный текст Аксакова. Также спектакль был отмечен дипломом «За творческое осмысление традиций русской сказочной культуры» – это подтверждает, что цели и задачи постановки достигнуты и приняты не только зрителями, но и театральными критиками.

Спектакль «Аленький цветочек», Долгопрудненский театр «Город»

На протяжении всего фестиваля наравне с профессиональными критиками на нем работало и детское жюри – участники проекта Театральный Практикум «Города». По их оценке лучшим спектаклем для детской аудитории стали «Африканские сказки» Московского Областного государственного театра кукол. «Лучший спектакль для взрослых» по оценке зрителей – оперетта «Севастопольский вальс» Пушкинского музыкального театра, «Лучший спектакль для детей» по оценке зрителей – «Красная Шапочка & серый волк» Камерного молодежного театра «Зазеркалье» (г. Серпухов), у него же – диплом «За умение развлекая — поучать, поучая — развлекать».

Оперетта «Севастопольский вальс», Пушкинский музыкально-драматический театр

Также дипломами фестиваля были отмечены спектакли «Здравствуйте, я ваша тетя» (Дмитровский драматический театр), «Разноцветные сказки тетушки Совы» (Театр ростовых кукол «Софит», г. Воскресенск), «Дорогая моя, я умру без тебя» (Театр Гильдии драматургов России, г. Москва), «Контрабас» (Театр АТР , г. Москва), «Золотая Антилопа» (Камерный театр «Витражи», г. Малаховка), «Чучело» (Детская Школа театральных искусств «Семь Я», г. Долгопрудный), «Золотой цыпленок» (Королёвский Театр юного зрителя), «Село Степанчиково и его обитатели» (Театр «Внутреннее зрение» Всероссийского общества слепых, г.Москва), («Восточная повесть» (Театр-лаборатория S.T.E.R., г. Москва), «Телеграмма» (Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный Ковчег»)

Спектакль «Здравствуйте, я ваша тетя», Дмитровский драматический театр

В завершение XIV Областного театрального фестиваля «Долгопрудненская осень» в онлайн-формате состоялся круглый стол с участием председателя Комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной Думы Олега Александровича Рожнова, главы г.о. Долгопрудный Владислава Юрьевича Юдина, членов жюри фестиваля, председателя Экспертного совета по культуре Молодежного парламента при ГД ФС РФ Александра Солонкина, участников онлайн-программы театрального критика из Краснодара Веры Сердечной, научного сотрудника Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника А.Чехова в Ялте Елены Шумаковой, руководителя Международного общества Данте Алигьери в Москве Наталии Никишкиной, руководителя Международного молодежного общества «Дружба Италия-Россия» Екатерины Спировой, представителей средств массовой информации, представителей всех коллективов участников фестиваля. Участники встречи, которая около двух часов транслировалась в эфире инстаграма театра «Город» @teatr_gorod (запись эфира сохранена в профиле театра), подвели итоги фестиваля, обозначили основные тенденции развития театрального искусства в Московской области на современном этапе, отметили сложности, с которыми столкнулись театры в период пандемии, обсудили возможные пути решения и поддержки, наметили перспективные и актуальные тенденции театральные жизни региона. Эксперты отметили видимый рост уровня подмосковной театральной сферы. Как отметили члены жюри фестиваля, во многом благодаря «Долгопрудненской осени» – уникальному региональному событию, из года в год собирающему на сцене Долгопрудненского театра «Город» активные коллективы Подмосковья.

Церемония награждения и торжественное закрытие XIV Областного театрального фестиваля «Долгопрудненская Осень» также прошли в онлайн-формате, посмотреть (или пересмотреть) его можно в инстаграме театра «Город» @teatr_gorod. Со сцены Долгопрудненского театра «Город» перед телекамерами, выходящими в прямой эфир, члены жюри зачитали список награждений. Каждый номинант этого года был встречен бурей аплодисментов по ту сторону экрана, а также потоком поздравлений, сообщений, лайков в эфире инстаграма.

Мы поздравляем и благодарим участников фестиваля, членов жюри, участников онлайн-программ, спикеров и участников круглого стола, организаторов фестиваля за их огромный труд, активную обратную связь, благодаря которой удалось быстро решить все вопросы, за творчество и постановки, украсившие в этом году сцену Областного театрального фестиваля «Долгопрудненская осень»!

Людмила ЛУКОВНИКОВА, заведующая литературно-драматургической частью Долгопрудненского театра «Город»,

Фото – Оргкомитет фестиваля «Долгопрудненская осень», Театр «Город», г. Долгопрудный

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