САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Молодежный театр на Фонтанке встретит свой День рождения возвращением «Касатки»

18 января Молодежному театру исполнится 43 года. Спасибо большое, что Вы все это время находитесь рядом! В связи с началом календарного года и нового года в жизни театра рассказываем о самом главном на ближайшие двенадцать месяцев – о новых спектаклях.

Возвращение «Касатки»

Режиссер-постановщик: н.а. России Семен Спивак.

В марте на сцену Молодежного театра вернется легендарный спектакль «Касатка» в… обновленном составе. Премьера спектакля Семена Спивака состоялась больше 20 лет назад. «Касатка», поставленная по пьесе Алексея Толстого, сразу полюбилась и зрителям, и критикам, и по праву стала считаться одним из самых посещаемых спектаклей в репертуаре Молодежного театра.

«Васса Железнова (Мать)» (премьера состоится в апреле-мае)

Режиссер-постановщик: н.а. Росси Семен Спивак.

В заглавной роли - з.а. России Екатерина Унтилова.

Пьеса Максима Горького рассказывает о распаде самой близкой человеческой общности – семьи. Он возникает в результате глубокого конфликта между личными интересами членов большого фамильного клана Железновых: Вассы, миллионерши, владелицы пароходной компании, и ее детей.

Семен Спивак о спектакле: «Мы выбрали первую версию пьесы, написанную в 1910 году. В ней нет идеологической подоплеки. Здесь главным становится только тема семьи, вернее, деградации ее членов. Васса, решительная, деятельная, властная, остается, по сути, нищей «благодаря» своим детям. Они ее перехитрили, переиграли, забыв, что не хлебом единым жив человек».

Спектакль мастерской С.Я. Спивака

В текущем году пятые «спиваки» – актерско-режиссерский курс Семена Спивака в РГИСИ, пятый набор – готовят зрителям сюрприз: в конце театрального сезона студенты под руководством мастера планируют выпустить спектакль по рассказам А.П. Чехова. В Молодежном театре уже много лет идут спектакли предыдущих курсов С. Спивака. Созданные во время обучения, они прочно вошли в репертуар театра: «Крики из Одессы», «Жестокие игры», «Метро», «Обыкновенные чудики» и др.

«Глубокое синее море» (премьера состоится в ноябре)

Режиссер-постановщик: н.а. России Семен Спивак.

В главной роли: Эмилия Спивак.

Сюжет пьесы Теренса Рэттигана вмещает сложнейший лабиринт мыслей и эмоций главной героини Хестер Коллер – замужней женщины средних лет, внезапно встретившей новую любовь. Любовь захватывает героиню целиком, заставляет полностью изменить свою жизнь. Но так ли глубоки чувства ее партнера?..

Пьеса – не только о таинстве возникновения любви. Она затрагивает тему предательства и поиска внутреннего резерва, чтобы его пережить, не побояться встать и идти вперед, когда от эмоционального и физического бессилия подкашиваются ноги…

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