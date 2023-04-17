Почти 400 кадет выступили на весеннем балу в Музее Победы

В Международный день культуры, 15 апреля, в Музее Победы прошел «Большой весенний кадетский бал». Около 400 учащихся московских кадетских школ и корпусов выступили на танцевальном вечере.

«Большой кадетский бал проходит в Музее Победы с 2006 года традиционно весной и осенью. Это важная традиция и наша культурная история, ведь бальные танцы - неотъемлемая часть кадетского образования. Каждый будущий офицер должен уметь танцевать», – поделилась распорядитель бала, педагог дополнительного образования ГБОУ ДО «Центра развития творчества детей и юношества «Гермес» Мария Брагина.

Бал открыли музыкальные номера в исполнении заслуженного артиста России, певца Дмитрия Дунаева, Военно-духового оркестра Общевойсковой академии ВС РФ, вокального ансамбля «Вдохновение» центра развития творчества детей и юношества «Гермес». В концертной программе прозвучали композиции «Кадетский вальс», «Россия – вечная наша держава» и другие.

Сотни зрителей увидели яркие и красочные номера: полонез, падеграс, падепатинер, польку, кадриль и вальсы, другие исторические танцы. Участники также вспомнили старинную бальную игру «Ручеек». Перед началом каждого выступления распорядитель бала рассказала об истории и традициях танца.

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