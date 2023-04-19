Музей Мирового океана пригласил Президиум Союза музеев России в Калининград

Встреча руководителей ведущих музеев страны, организованная по инициативе члена Президиума, генерального директора музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светланы Сивковой, пройдет в рамках юбилейного, пятого Балтийского культурного форума. Члены Президиума соберутся 20 апреля в театре эстрады «Янтарь-холл» (Светлогорск). Темы обсуждения - «Мировоззренческая функция музеев и их роль в формировании национальной идеи России» и «Музейная коммуникация. Формируем культурный иммунитет». Встреча пройдет под председательством Президента Союза музеев России, директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

«Мы очень рады, что Союз музеев и лично Михаил Борисович Пиотровский поддержал нашу идею встретиться на Балтийском культурном форуме. Темы диалога касаются каждого, и речь не только о музейщиках, но в первую очередь о наших посетителях, - отметила Светлана Сивкова. - Мир вокруг нас находится в постоянном движении, и перед нами стоит важнейшая задача – оказывать решающее влияние на формирование культурного пространства, передавать наш «культурный код» из поколения в поколение. Готовимся принять гостей и надеемся, что вместе нам удастся найти решения важных вопросов».

21 апреля члены Президиума Союза музеев в конгресс-холле Главного корпуса примут участие в семинаре-совещании по правоприменительной практике в области музейной деятельности. Встреча также входит в программу Балтийского культурного форума, обсуждение стартует в 10.00. Гости также посетят объекты Музея Мирового океана, обсудят актуальные вопросы развития музея-заповедника.

Балтийский Культурный Форум – важнейшая дискуссионная площадка для диалога деятелей культуры и искусства. Музей-заповедник «Музей Мирового океана» является официальным партнером форума.

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