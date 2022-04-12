В Дни исторического и культурного наследия можно будет посетить около 100 памятников архитектуры в Москве

Дни исторического и культурного наследия пройдут в столице с 18 апреля по 31 мая. Горожан ждет более 300 очных экскурсий, квестов и лекций, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Для участия в них необходимо зарегистрироваться на портале «Узнай Москву».

«Дни исторического и культурного наследия — это отличная возможность посетить старинные здания Москвы. Свои двери для горожан откроют около 100 памятников архитектуры, представляющих разные эпохи и стили. Специальную программу организаторы подготовили для детей — они смогут познакомиться с историей родного города в игровом формате», — рассказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Главная тема в этом году — «Эпохи московского наследия», программа разделена на тематические и временные блоки. Каждый из них будет иллюстрировать одну из эпох: «Москва под сводами», «Москва дворцовая», «Москва усадебная», «Москва эклектично-модерновая», «Москва советская».

Партнерами акции стали в том числе высшие учебные заведения, которые располагаются в исторических зданиях: Российский аграрный государственный университет — Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российский государственный гуманитарный университет, Московский педагогический государственный университет, Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и другие. Экскурсии по столичным вузам проведут научные сотрудники. Они расскажут об архитектуре зданий и продемонстрируют музейные экспозиции.

«Дни исторического и культурного наследия пройдут в столице в 22-й раз. Мы традиционно подготовили масштабную программу, в которую постарались включить как можно больше разноплановых памятников архитектуры и новых маршрутов. Например, у горожан есть возможность посетить здания, где недавно завершились реставрационные работы: дом Третьяковых в 1-м Голутвинском переулке, Дом культуры “ГЭС-2” на Болотной набережной, доходный дом купца Василия Быкова на 2-й Брестской улице и другие. Все прогулки готовились совместно с краеведами и экскурсоводами. Кроме этого, гостей ждут мастер-классы, квесты и другие активности. Уверен, каждый найдет себе мероприятие по вкусу!» — отметил глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Экскурсии пройдут по Высоко-Петровскому и Новоспасскому монастырям. Они считаются одними из старейших в Москве. Экскурсанты поднимутся на колокольни, откуда им откроется панорама исторического центра Москвы. Они также побывают в палатах XVII века в Архангельском переулке, увидят сохранившиеся старинные своды. Для посетителей будут открыты и другие палаты XVII–XVIII веков: Зиновьевых — Юсуповых в Большом Афанасьевском переулке и музей «Стрелецкие палаты» в Лаврушинском переулке.

В рамках акции также можно будет посетить особняки. Например, дом предпринимателя Отто Листа в Глазовском переулке, построенный по проекту Льва Кекушева в стиле модерн, особняк промышленника Петра Смирнова на Тверском бульваре, который считается жемчужиной московского модерна и шедевром архитектора Федора Шехтеля.

Экскурсии пройдут в зданиях Ново-Екатерининской больницы на Страстном бульваре, биржи на Ильинке, Ссудной казны в Настасьинском переулке. Кроме того, двери для посетителей откроют Малый театр, Сандуновские бани, действующие с 1808 года, музей-усадьба Муравьевых-Апостолов на Старой Басманной улице.

Кроме того, с 18 апреля по 31 мая доступными для экскурсий будут здания — символы советской эпохи: Центросоюз на Мясницкой улице, сталинские высотки на Комсомольской площади и Кутузовском проспекте, Северный речной вокзал.

Знакомство с историческим и культурным наследием для юных москвичей пройдет в игровом формате. Например, во время экскурсии по Центральному московскому ипподрому они смогут покататься на лошадях. В музее «Живая история» юные посетители узнают о том, как жили и учились люди в древней Москве. Они попробуют прясть на прялке, носить воду на коромысле, испытают на себе, каково сидеть темным вечером при свете лучины. Дети смогут попробовать писать гусиными перьями на бумаге и писалом на бересте. О гончарном ремесле им расскажут в Школе юного археолога парка «Митино».

Гиды со специальной подготовкой проведут экскурсии для людей с особенностями здоровья. Их ждут павильоны ВДНХ, здание коммерческих училищ в Стремянном переулке. Для людей с нарушениями слуха экскурсии пройдут в главном доме усадьбы Замятина — Третьякова на Гоголевском бульваре и в особняке купца Василия Носова на Электрозаводской улице.

Одним из ключевых событий Дней исторического и культурного наследия в Москве станет пятый краеведческий диктант «Московский код». Принять участие в нем можно с 16 по 22 апреля. Участникам предложат ответить на 20 вопросов об истории города, о памятных датах, об известных архитекторах и их творениях. Тех, кто ответит на наибольшее количество вопросов, ждут памятные призы: книги об архитектуре, билеты в столичные театры и музеи.

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