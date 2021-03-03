Комитет по туризму Московской области представит свой стенд на выставке «Ладья»

C 3 по 7 марта 2021 года в Москве на территории Экспоцентра пройдёт крупнейшая выставка промысловых и народных искусств в России.

В павильоне Комитета по туризму Московской области «Народные художественные промыслы» общей площадью более 200 кв.м. разместятся импровизированные офисы 16 подмосковных производств. В течение 4 дней, перед весенними праздниками все желающие смогут приобрести продукцию по финальным ценам, принять участие в деловой программе, а также в бесплатных мастер-классах по росписи и резьбе по дереву.

«Для Московской области участие в выставке «Ладья» — это не только добрая традиция, но и важное деловое мероприятие. В 2021 году выставку посетят представители 57 регионов, они продемонстрируют свои достижения в сфере создания и популяризации народного искусства. Однако более 60% в России предприятий народных художественных промыслов собрано на территории Подмосковья. Ежегодно наши производства посещает более 70 тысяч человек, и в этом смысле мы обладаем уникальным административным, экономическим опытом запуска и развития такого рода проектов. Наша задача – поделиться экспертизой с представителями регионов, а также перенять опыт локальных брендов и производств. Всё это поможет не только усилить отрасль, сделать её эффективнее, экономически успешной, но и распространить ценности нашей великой культуры» — заявила вице-губернатор Московской области Наталья Сергеевна Виртуозова.

Также во время выставки запланировано деловое общение, работа консультационных площадок. Представители предприятий смогут получить рекомендации от искусствоведов и экспертов.

Когда? 3 — 6 марта с 10:00 до 19:00 (3 марта с 12:30), 7 марта с 10:00 до 17:00.

Где? Москва, Краснопресненская наб., д. 14

На выставке предусмотрены мастер-классы. Ниже мы публикуем расписание:

3 марта, стенд ОАО «Ёлочка», роспись;

4 марта, стенд ПК «Дулёвский фарфор», роспись;

5 марта, стенд ЗАО «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву», резьба;

6 марта, стенд ООО «Жостовская фабрика»;

7 марта, «Объединение Гжель», роспись.

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