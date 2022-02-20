Подписан приказ о введении мер поддержки для молодых кинематографистов

Инициаторами введения новых мер поддержки выступили студенты, мастера, кураторы и руководители московских киношкол во время встречи с Мэром столицы Сергеем Собяниным, которая прошла 27 августа 2021 года в кинотеатре «Москино Звезда». По итогам встречи было принято ряд важных решений, направленных на поддержку молодых кинематографистов. 17 февраля руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский подписал приказ, который претворяет эти решения в жизнь.

В целях расширения эксперимента грантовой поддержки кинопроизводителей, создающих образ Москвы в киноискусстве, студенческие киноработы теперь тоже смогут претендовать на получение гранта Мэра. Прием заявок осуществляет Московская кинокомиссия до 31.03 2022 года.

Также на базе кинотеатра «Москино Салют» будет создан специальный центр показа фильмов, снятых студентами. Кинопоказы планируется проводить ежемесячно по запросу киношкол.

Впервые в рамках финансовой помощи талантливым студентам частных московских киношкол будет выделено 10 специальных стипендий на оплату обучения в 2022-2023 учебном году. Поддержку получат 10 студентов, обучающихся в пяти профильных учебных заведениях. А именно — в «Московской школе кино», Высшей школе кино «АРКА», Школе кино и телевидения «Индустрия», Высших курсах сценаристов и режиссёров им.Г.Н.Данелии, «Московской школе нового кино».

По результатам тестовых заданий и проведенных собеседований учебные заведения будут направлять заявки на оказание финансовой поддержки обучения студентов (не менее 2-х кандидатов) в ГБУК города Москвы «Московское кино». По итогам будет сформирован список кандидатов. Предоставление финансовой помощи будет осуществляться в форме гранта.

«Отечественный кинематограф — одним из ярчайших культурных феноменов. И забота о его будущем – одна из приоритетных для нас задач. Принятые меры поддержки- прекрасная возможность для молодых и талантливых обратить на себя внимание кинематографического сообщества, найти признание у простых зрителей, быстрее реализоваться в профессии, воплотить свои идеи и замыслы в начале творческого пути. Москва традиционно поддерживает талантливых и трудолюбивых. Для них это отличный шанс проявить себя», – рассказывает Генеральный директор Москино Наталья Мокрицкая.

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