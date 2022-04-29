Учёные МГПУ составили «азбуку ценностей» поколения XXI века

Ученые Московского городского педагогического университета подвели итоги уникального исследования «Между реальностью и виртуальностью: ценности и смыслы поколения XXI века», длившегося с 2018 по 2022 гг. В течение четырех лет студенты писали эссе о том, что их волнует, изложили на бумаге свои тревоги и мысли, моральные ориентиры и ценности. В МГПУ проанализировали 400 работ и получили портрет современной студенческой молодежи.

Во время публичных дискуссий, проведения «круглых столов» и конкурсов эссе, в процессе преподавания социально-гуманитарных дисциплин студентам предоставлялась возможность говорить и писать все, что они думают, и, что считают нужным сказать. По словам одного из авторов научного труда, профессора МГПУ Александры Жукоцкой цели навесить очередной «ярлык» на современное поколение не было, наоборот, исследование МГПУ «Азбука ценностей» как раз, как зеркало, отразило культурный код современности, ярчайшая черта которого — неопределенность, пребывание между реальностью и виртуальностью. Стоит отметить еще и такой вывод исследования, который не может не радовать. Для студенческой молодежи первоочередное значение имеют общечеловеческие ценности: дружба, любовь, семья, мир, а еще – свобода, честность и индивидуализм.

«Самая яркая отличительная черта современного студенчества – это свобода в самом широком смысле этого слова и то, что называется «открытый взгляд» – мышление аналитическое, гибкое, критическое и гуманистическое», – отметила профессор МГПУ Александра Жукоцкая.

Во многих студенческих работах речь идет о получении информации: поколение зумеров прекрасно понимает ее ценность и стремится, а главное – умеет ее получать и использовать. Это говорит о том, что студенты много читают и черпают информацию отовсюду: новостные ленты, соцсети, блоги – это лишь часть ресурсов, которые дают возможность получать, систематизировать и накапливать определенные знания. Кстати, специальную литературу они тоже любят и уважают. А вот художественные книги для многих стали лишь одним из видов развлечения.

Кстати, упреки в чрезмерной меркантильности, адресованные молодежи, довольно спорный момент. Да, они прекрасно знают стоимость материальных благ и не видят необходимости отказываться от них лишь по идейным соображениям.

«Кто из нас будет носить плохую одежду и есть объедки, если за небольшие деньги можно приобрести вполне качественные, удовлетворяющие потребности среднего класса продукты и вещи?», – это отрывок из одного эссе и спорить с ним, наверное, даже не хочется.

Оказалось, что подавляющему большинству нынешних молодых людей свойственна тревожность. Но самое главное, что дает понять исследование МГПУ – современные студенты вовсе не потерянное поколение, они не хуже своих предшественников. Они просто другие.

«Наша работа полезна тем, что внушает оптимизм. Она разрушает стереотип «а раньше молодежь была лучше», дает надежду и веру в то, что здравый смысл, соединенный с качественным образованием и разумными целями, может быть гарантом более или менее гармоничного, свободного и развитого общества», – подводит итог профессор Жукоцкая.

А соавтор исследования, доцент МГПУ Мария Сахарова надеется, что этот труд вызовет интерес не только у студентов, но и у учителей школ, преподавателей вузов, у всех, кому не безразличны проблемы целей и ценностей нынешней студенческой молодежи.

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