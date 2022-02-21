С краудлендингом по реке: документальный фильм про Дон будет выпущен на деньги зрителей

Режиссер Антон Подколзин, который уже на протяжении пяти лет занимается производством документальных и познавательных фильмов с уклоном в водную тематику, закончил работу над съемками документального фильма «Великие реки России. Дон». Картина включает шесть серий, повествующих о памятниках культуры, казачьих станицах, традиционных промыслах, преданиях и легендах с берегов Дона.

Жанр проекта можно определить как документальный роуд-муви, даже, скорее, «ривер-муви», поскольку съемочная группа путешествует по Дону на экспедиционном судне, высаживается в городах, селах, природных заповедниках и рассказывает об истории и современном укладе жизни этих мест и людей. Автором фильма помогали местные историки, краеведы, археологи, этнографы, экологи, чиновники, артисты, бизнесмены и просто неравнодушные люди. Благодаря такой поддержке фильм «Великие реки России. Дон» открывает зрителям удивительные места, неизвестные даже опытным туристам.

Великая река показана в фильме от истока до устья ― это около 1000 км от Новомосковска до Ростова-на-Дону. Команда преодолевала путь не только на судне, но и на плоту, байдарке, моторной лодке, автомобиле и просто пешком.

Впереди у создателей картины ― первый этап постпродакшена, включающий корректировку сценария и чернового монтажа, на реализацию которого студия Kusto Movie привлекает инвестиции на краудлендинговой платформе Co-Fi. Команда надеется собрать сумму в размере 300 000 рублей за счет инвестиций поклонников ― раунд финансирования откроется в ближайшие дни.

Стоит отметить, что дебютная режиссерская работа Подколзина ― фильм «Великие реки России. Волга» ― получила несколько премий на фестивалях, среди них «Большая цифра» и Национальная премия «СТРАНА».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.