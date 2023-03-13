Ирина Пегова и Ярослав Бойко в многосерийном фильме «Акушерка. Новые серии»

13 марта в 21:20 на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийной мелодрамы «Акушерка. Новые серии». Талантливому врачу-акушеру Татьяне Скворцовой в исполнении Ирины Пеговой вновь придётся принимать судьбоносные решения, искать ответы на самые деликатные вопросы своих пациентов и каждый раз вместе с ними радоваться появлению на свет нового человека.

Татьяна Скворцова (Ирина Пегова) становится заведующей родильным отделением крупной многопрофильной больницы в Озерске. Формально это понижение, но Татьяна довольна: ей не надо больше решать административные вопросы, а можно, наконец, вернуться к любимому делу – помогать младенцам рождаться на свет. И самое приятное, что рядом – её коллега и возлюбленный Сергей Зуев (Ярослав Бойко). Они счастливы и не расстаются ни дома, ни на работе. Но однажды в отделении случается пожар, и его последствия переворачивают всю жизнь

Татьяны. Теперь ей предстоит спасать не только новорожденных и их мам, но и свою собственную семью.

В новых сериях зрители увидят ещё больше сложных и интересных медицинских историй, происходящих не только в родильном, но и других отделениях клиники. И как бы ни «горела» главная героиня на любимой работе, она всё так же хочет устроить свою личную жизнь и обрести простое женское счастье. Но, когда в стенах больницы разворачивается настоящий детектив и ведётся следствие, сделать это оказывается не так легко.

Станислав Либин, режиссер:

– Я хочу поаплодировать нашим авторам сценария: им вновь удалось придумать интересные, остросюжетные и действительно захватывающие истории. В нашем сериале есть всё, что хотят видеть зрители: эмоции, любовь, драма, приключения, интрига и, конечно, вечные ценности – семья и дети. Дети и момент их рождения – это то чудо, которое не оставляет равнодушным никого.

Главную роль врача-акушера Татьяны Скворцовой в сериале исполняет Заслуженная артистка РФ Ирина Пегова. Её героиня с первых серий полюбилась миллионам зрителей телеканала «Россия». «Ирина очень органична в этой роли, – рассказывает режиссёр картины Станислав Либин, – она не просто талантливая актриса, она ещё и профессионал высокого уровня, и потому полностью погружается в роль, всецело отдается ей, по-настоящему учится, как нужно обращаться с инструментами, накладывать швы… И всё это очень видно на экране. Поэтому многие зрители на полном серьёзе думают, что Ира реально принимает роды. Это ли не есть проявление высшего профессионализма артиста?»

Съёмки нового сезона проходили в Минске в частных клиниках и платных роддомах. Съёмочная группа снимала в настоящих больничных коридорах, кабинетах и операционных, где в это время в палатах по соседству находились реальные пациенты. Поэтому главным условием во время съёмок было работать максимально тихо, чтобы не мешать роженицам. В ролях новорожденных малышей снимались настоящие младенцы, и это было ещё одной непростой задачей, потому что съёмочной группе приходилось подстраиваться под режим малыша и «ловить» на камеру, как он ест, спит или бодрствует. А самой сложной сценой оказалась сцена пожара: её пришлось снимать на пяти совершенно разных объектах, а затем соединять таким образом, будто всё происходило в одном месте.

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