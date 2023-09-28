Магические питомцы – очаровательные говорящие зверьки и настоящие друзья учеников школы Винтерштайн. Они могут все-что угодно! Зажигать вместе с ребятами на любой вечеринке, поднять настроение, если грустно, поддержать друзей в трудную минуту и, конечно, помочь разгадать древнюю тайну, сокрытую в стенах школы.

Итак, кто же они – эти невероятные магические животные?

Хамелеон Каспар – лучший друг застенчивой девочки Анны-Лены. Он обожает прятаться. Правда, когда нужно блистать, например, на школьном концерте в честь юбилея школы, он светится всеми своими красками. Может менять цвет кожи в зависимости от настроения. Это забавное животное помогает Анне-Лене поверить в себя и получить главную роль в пьесе.

Пингвин Юри – позер, как и его друг Йо. Настоящий модник и всегда потрясающе выглядит! Считает себя самым крутым на льдине, но в тоже время ему бывает очень одиноко. Вместе со своим лучшим другом – мальчиком Йо – осознает, что порой нужно рисковать и доверять другим, чтобы обрести друзей, а главное не бояться показывать свое истинное «я».

Лис Раббат – неукротимый любитель приключений и шоколадного печенья. Лучший друг девочки Иды, которая та еще непоседа. Не может усидеть на одном месте и всегда готов к новым и неожиданным приключениям.

Черепаха Генриетта – энергичная и очень любознательная подруга мальчика Бенни. Лучше всех умеет танцевать брейк-данс, душа любой компании. Помогает и поддерживает мечтательного Бенни в любых начинаниях, а в свободное время учится читать.

«Школа магических зверей. Тайна Подземелья» – второй полнометражный фильм, снятый по циклу одноименных книг немецкой писательницы Маргит Ауэр. Это одна из самых успешных серий книг для детей и подростков, которая на сегодняшний день насчитывает более 20 книг о приключениях очаровательных говорящих животных и их верных друзьях в школе волшебства. Книги переведены на 26 языков по всему миру.

По сюжету, школа магических зверей готовится к юбилею. У детей и их говорящих волшебных животных полно хлопот и забот. Тем временем, в школе происходит что-то странное. Каждую ночь во дворе появляются таинственные подкопы. Друзьям вместе с их магическими питомцами предстоит узнать, какая тайна скрывается глубоко под землей. Их ждет невероятное путешествие, полное опасностей и приключений, которое проверит их дружбу на прочность и поможет осуществить заветные мечты.

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