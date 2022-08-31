Подведены итоги бизнес-площадки 44 Московского международного кинофестиваля

В девятом зале столичного кинотеатра «Октябрь» 26-27 августа прошли мероприятия бизнес-площадки 44 Московского международного кинофестиваля (ММКФ), организаторами которой выступили Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) и Дирекция кинофестиваля.

В работе бизнес-площадки приняли участие более 50 ведущих экспертов киноотрасли – представителей органов государственной власти, профильных ведомств, некоммерческих организаций, а также представители киностудий, продюсерских центров, СМИ и т.д. Среди них – Дмитрий Давиденко (Министерство культуры РФ), Инна Шалыто («Роскино»), продюсеры Гевонд Андреасян, Гавриил Гордеев, Дмитрий Рудовский, Георгий Шабанов, Евгений Герасимов, Антон Калинкин, Стивен Мао (США), Владимир Карачевский (Республика Беларусь), режиссер Сергей Мирошниченко, сценаристы Андрей Золотарев, Олег Сироткин, журналист Сусанна Альперина, а также представители онлайн-платформ IVI, OKKO, «Кинопоиск», Premier, Wink.

Также в мероприятиях в эти дни приняло участие более 100 представителей индустрии из 30 регионов России и около одной тысячи зрителей. Более двух тысяч человек в разных регионах РФ смотрело онлайн-трансляции.

Ключевым событием бизнес-площадки традиционно является Московский питчинг дебютантов, проводимый с 2013 года по инициативе Молодёжного центра Союза кинематографистов России. Всего на питчинг было прислано 620 заявок из 62 городов 58 регионов России. Отборочная комиссия выбрала шорт-лист, в который вошли 30 проектов в шести номинациях: «Полнометражное игровое кино», «Короткометражное игровое кино», «Документальное кино», «Игровые сериалы до 24 минут», «Игровые сериалы свыше 24 минут» и «Work-in-progress».

Перед питчингом был представлен трейлер, в который вошли кадры лауреатов Питчинга дебютантов 2021-2022 годов.

ИТОГИ МОСКОВСКОГО ПИТЧИНГА ДЕБЮТАНТОВ

Лауреатом в категории «Документальное кино» стал проект «Карполь» (автор сценария и режиссёр – Арина Прошина-Кулик, продюсер – Антон Сумароков, Москва). Это история о выдающемся волейбольном тренере Николае Васильевиче Карполе и его команде «Уралочка-НТМК», которой он руководит с 1969 года. Сейчас Николаю Васильевичу 84, и он постепенно передает «Уралочку» в руки своего внука Михаила Карполя.

Сергей Мирошниченко: «В этот раз у нас было непростое решение – пришлось выбирать победителя из двух проектов. Надеюсь, что это будет хорошая картина. Другие проекты тоже были очень интересные, каждый из них имеет право получить грант. Некоторые проекты я бы с удовольствием доводил до стадии готовности, можно сделать их поострее и сильнее драматургически».

В категории «Игровое короткометражное кино» награда досталась проекту Alina Wild (автор сценария и режиссёр – Илья Лебедев, продюсер – Самат Юзеев, Москва). Сотрудник провайдера Саша, стеснительный «ботаник», подключает интернет одинокому старику Фролову. Тот хочет найти в сети взрослую внучку Алину, с которой давно потерял связь.

Андрей Золотарёв: «По-моему, стало всё намного лучше – уровень подготовки к питчингу повысился, и я за это вам очень благодарен. Меня подкупает, когда авторы рассказывают личные истории, связанные с проектом. Мы эволюционируем, и это здорово».

Лучшим в категории «Work-in-progress» признан фильм «Флоу» (автор сценария и режиссёр – Родион Головань, Москва). До женитьбы талантливый поэт Сергей Дельвиг вел жизнь непризнанного гения, а потом все бросил ради «тихого семейного счастья» с учительницей Аней.

Но внезапно он снова получает возможность вернуться к мечте. Правда, на пути к ней его искреннее творчество встречает множество преград: от соседа-зумера, проводника в мир ютуба, где Сергей должен обрести известность, искажающего замысел ради собственных амбиций, до местной мафии и, наконец, жены Ани, которая сама оказывается не только учителем, но и талантливым режиссером, и готовит с детьми спектакль, из-за чего супруги, поглощенные собой, совсем отдаляются друг от друга.

Евгений Герасимов: «Хотелось больше личной истории, понимать, почему автор создал именно её. Хотя было очевидно, что дебютанты болеют своей темой, и нужно обязательно поддерживать их».

Лауреатом Московского питчинга дебютантов в категории «Игровое полнометражное кино» признан фильм «История одной матери» (автор сценария – Мариэтта Захарян, режиссер – Эвелина Барсегян, продюсеры – Эвелина Барсегян и Георгий Даниелянц, Санкт-Петербург).

Родителей годовалой Василисы отправляют в ГУЛАГ. Семейное горе неожиданно оборачивается счастьем для 50-летней Ольги: потеряв надежду стать матерью, одинокая женщина выдает себя за родную маму девочки. Она вкладывает в Василису всю свою нерастраченную заботу и нежность. Создавая для ребенка уютный мир в их комнате в коммунальной квартире в Ленинграде, она скрывает от девочки, что она ей не родная мама.

Сусанна Альперина: «Отбор полнометражных игровых работ очень хороший, все проекты отличные. И если мы наградили одного, это вовсе не означает, что другие недостойны внимания».

Стивен Мао: «Я поздравляю всех участников питчинга. Все проекты были замечательные, и я очень надеюсь, что каждый из них будет реализован. Будьте всегда верны себе, следуйте своей мечте и воплощайте в жизнь свои проекты.

В категории «Игровые сериалы до 24 минут» лучшим был признан проект «Аня и предки» (автор сценария и режиссер – Юлия Свинцова, продюсер – Дария Де Консейсао, Санкт-Петербург). Биолог Аня живет в небольшом городке с мамой и с нетерпением ждет отъезда на научную стажировку в столицу. После несчастного случая на стройке торгового центра на месте старого кладбища ее мама впадает в кому, а сама Аня начинает видеть призраков кладбища, среди которых – три ее предка, повсюду следующих за девушкой.

Антон Калинкин: «Ко мне часто подходят начинающие авторы и советуются – как объяснить продюсерам суть истории, чтобы ею заинтересовались. Я обычно отвечаю, что если проект хороший, то не надо объяснять его суть. Сегодня все проекты были достойные – нам действительно не надо было ничего объяснять».

Юлия Свинцова, лауреат Московского питчинга дебютантов: «Для меня Питчинг дебютантов стал замечательной возможностью рассказать о своём проекте экспертам, а также зрителям-кинематографистам, и я очень благодарна за это организаторам. Презентации смотрели не только участники бизнес-площадки, но и онлайн-зрители: несколько человек дали обратную связь по проекту, что было удивительным и радостным! Это значит, что интерес к работам дебютантов высокий, а Фонд поддержки регионального кинематографа с Молодёжным центром Союза кинематографистов делают важное и нужное дело».

Главный приз в категории «Игровые сериалы свыше 24 минут» взял проект «Хейт» (автор сценария – Сергей Настин, Москва). Сына телезвезды сбивает машина. Спеша найти и покарать виновного, она «пробивает» по базе не тот номер и на всю страну обвиняет в преступлении скромную учительницу Аню.

Вадим Соколовский: «Любой конкурс – это условность. Работы, которые не взяли награды, ничуть не хуже победителей. Продолжайте заниматься своим делом, вы все большие молодцы и мы всегда рады рассмотреть ваши проекты».

Спецприз от партнера Московского питчинга дебютантов – компании CineLab – получил проект «Соло» (автор сценария и режиссёр – Ярослав Хромагин). Оперативник Макс не первый месяц расследует дело о загадочных покушениях на «зазнавшихся» предпринимателей города. У всех жертв схожие «ювелирные» ранения, не угрожающие их жизни. Все они не связаны между собой, однако пути расследования ведут к странному молодому парню по имени Павел. Недовольное начальство назначает Максу нового напарника, чтобы придать делу ускорение.

РЕГИОНАЛЬНОЕ КИНО

Одной из основных тем работы бизнес-площадки 44-го ММКФ стало развитие рынка регионального кино. Его возможности и ограничения обсудили 27 августа в рамках круглого стола на тему «Новые возможности регионального кинематографа».

Модератором мероприятия выступил Дмитрий Якунин – заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа.

Дмитрий Давиденко, директор Департамента кинематографии Министерства культуры РФ: «Мы планируем в следующем году провести форум по технологии создания кинокомиссий в регионах. Нужно выстраивать диалог с регионами, и тогда у нас будет очень мощная поддержка в лице кинокомиссий».

При этом представитель ведомства подчеркнул важность системной работы с кинематографистами на местах. Эти задачи призван в том числе решать Фонд поддержки регионального кинематографа, учрежденный в феврале 2022 года Союзом кинематографистов РФ.

Валентин Лисицын, отвечающий в Министерстве культуры за сотрудничество с регионами, рассказал о создании совместно с Минвостокразвития России кинокомиссии Дальнего Востока на базе кинокомпании «Сахафильм». Он также отметил важность децентрализации кинопроизводства, подчеркнув при этом, что развитие региона должно происходить в зависимости от его специфики, и указал на необходимость решения проблем с инфраструктурой в субъектах РФ.

Лариса Солоницына, Председатель Совета ФПРК: «Идея учреждения ФПРК возникла у Союза кинематографистов России, когда стало понятно, что спорадически, изредка решая проблемы в региональных отделениях, представительствах Союза, невозможно было решить проблему в целом. То есть нужен был инструмент системной поддержки. Именно для этого Фонд и был создан. <…> Если у кинематографиста есть хорошая идея, но не хватает опыта, чтобы, например, корректно оформить заявку, Фонд не отсекает его по формальному признаку, а помогает, чтобы его идея не ушла в мусорную корзину. Продюсеры Фонда сами ездят на съемочные площадки и контролируют процесс использования государственных средств».

Дмитрий Якунин предложил задуматься о создании «экосистемы питчингов». «На наш взгляд, очень важно, чтобы независимые питчинги, конкурсы, лаборатории, в том числе, проводимые ФПРК – лаборатория “Формула пути” и Питчинг дебютантов, были не конечными пунктами, а этапами для конкурсов, проводимых государственными и частными фондами».

Помимо этого Дмитрий заявил о проведении Фондом исследования региональных кинокластеров. «В ближайшее время мы планируем провести аналитическое исследование об актуальном состоянии кинематографа в регионах РФ с целью составления “Каталога региональных кинематографических площадок субъектов РФ”. В опросе могут принять участие представители региональных органов исполнительной власти, представители кинокомиссий и представители региональных подразделений СК РФ в субъектах РФ», – пояснил представитель ФПРК.

Заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин заявил, что в ближайшем будущем в регионе планируется развивать фестивальное движение, организацию киносъемочного процесса, заняться подготовкой законодательной базы и созданием механизмов предоставления субсидий кинокомпаниям (рибейтов), подготовкой и привлечением специализированных кадров, увеличением количества кинопроектов, снятых на территории Красноярского края.

Ольга Каверзина, директор АНО «Фестивальная дирекция» (Калининградская область) заявила, что в 2023 году в регионе пройдет совместно с ФПРК «Всероссийский форум регионального кинематографа» – четырехдневный проект, направленный на изучение лучших региональных практик и привлечение инвесторов для производства. Помимо этого в рамках форума пройдут образовательные программы, питчинги, показы и обсуждение региональных картин. На данный момент формируются номинации и предполагаемый призовой фонд.

О развитии кинематографа в своих регионах рассказали директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, куратор международных проектов Союза кинематографистов Карелии Алексей Рогозин и председатель Архангельского Представительства Союза кинематографистов России Анатолий Конычев.

ПРОДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО КИНО НА ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК

Днём ранее, 26 августа, прошел круглый стол на тему «Продвижение российского кино на зарубежные площадки. Новая реальность».

Эксперты обсудили условия, в которых работают отечественные производители и дистрибьюторы кино, развитие отношений России с другими государствами, в частности со странами Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Также спикеры оценили возможности копродукции, поговорили о системе ценностей зарубежных кинорынков и связанных с этим жанровых ограничениях тем фильмов и сериалов.

В дискуссии приняли участие: Инна Шалыто – генеральный директор РОСКИНО; Владимир Карачевский – генеральный директор студии «Беларусьфильм»; Катерина Пшеницына – директор по развитию киностудии «Союзмультфильм»; Георгий Шабанов – продюсер кинокомпании All Media.

Модератором мероприятия выступил Алексей Говорухин – исполнительный директор журнала «Кинорепортер».

Инна Шалыто: «Нельзя сказать, что ранее мы не обращали внимание на те регионы, в которые сейчас смотрим более пристально, но естественно, что основные деньги были сконцентрированы в другой для нас географии. Мы участвовали в кинорынках в Дубае, ездили в Латинскую Америку. На сегодняшний день мы прорабатываем больше стран и новых для нас регионов, как по деловым мероприятиям, так и по показам и проведению фестивалей».

Катерина Пшеницына рассказала, что на восточных кинорынках есть определенное предпочтение по жанрам. «Так сложилось, что в последнее время я плотно занимаюсь Ближним Востоком совместно с РОСКИНО и “Союзмультфильмом”. Должна признаться, что не весь европейский и американский контент им подходит. У них есть свой набор ценностей, которые они хотели бы видеть. Я считаю, что лучший путь – это создавать контент или совместно с ними, или учитывать ценности их рынка. Важно предлагать им те ценности, которые они разделяют», – отметила представитель киностудии.

По словам Георгия Шабанова, самое сложное – это найти тему, на которую Россия и восточные страны смотрят одинаково. На вопрос, как развивать и поддерживать российскую киноиндустрию, он ответил, что прежде всего нужно снимать дорогие «событийные» фильмы, которые будут двигать вперед российский кинематограф.

Владимир Карачевский: «Мы ищем темы, которые были бы интересны на русскоговорящем рынке. В России, конечно, больше возможностей реализовать идеи, больше людей, которые обладают опытом и талантом. Мы, наверное, ещё не нащупали свою нишу. Возможно, нам нужно найти что-то своё, как это произошло в скандинавских странах, в Сербии, Турции. У них появилось своё лицо и им удалось “приучить” зрителя к национальному кино».

Спикеры также отметили, что качество российского проекта давно оценили партнёры из разных стран мира. Более того, не во всех странах зрителям подходит голливудской контент. Нужно использовать эти возможности, исследовать запросы этой аудитории и придумывать истории и героев, которые подойдут не только российским, но и зарубежным зрителям.

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