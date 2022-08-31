«Вырвать из небытия»: работа поисковиков в новом фильме «Экспедиция памяти» на «365 дней ТВ»

Проект расскажет о людях, которые посвятили свою жизнь увековечению памяти погибших и пропавших без вести бойцов в Великой Отечественной войне.

Документальный фильм «Экспедиция памяти» покажет, как проходила поисковая экспедиция в местах боев с немецкими захватчиками, где в первой половине 1942 года проходил Волховский фронт. В экспедиции приняли участие активисты поискового движения «Долина» из Новгородской области и других регионов России.

Вместе с поисковиками съемочная группа канала «365 дней ТВ» прошла 30-километровый маршрут по лесам и болотам возле деревни Мясной Бор. Этот путь с января по июнь 1942 года преодолела 2-я ударная армия. 80 лет назад здесь, посередине дороги из Новгорода в Ленинград, проходила Любанская наступательная операция Красной армии, которая по замыслу советского командования должна была привести к снятию блокады города на Неве. Поисковики называют эти места «Долиной смерти».

Ольга Летягина, автор проекта: «О судьбе 2-й ударной армии писала и немецкая, и советская пресса. Ставка Гитлера сообщила, что уничтожены три русские армии, а 30 тысяч бойцов захвачены в плен. Газета «Правда» разместила опровержение, где говорилось, что армии не разбиты и не сдались: 2-я ударная после нескольких месяцев тяжелых боев отошла на заранее подготовленный рубеж, а 52-я и 59-я обеспечивали ее отвод. Потери были большие».

В рамках поисковой экспедиции останки всех «поднятых» солдат и офицеров Красной армии были захоронены на воинском мемориальном комплексе в Мясном Бору, родным возвращены их вещи, а Родине — их имена.

Сергей Тимонин, боец поискового отряда «Снежный десант», Казань: «До сих пор тысячи и тысячи родственников пытаются найти своих бойцов. Сейчас многие архивные данные открыты, но все равно многие из тех, кто лежат здесь, в болотах, числятся без вести пропавшими, и только силами поисковиков можно вырвать солдат из небытия».

Фильм «Экспедиция памяти» является частью документального цикла «На пути к Великой Победе» собственного производства канала «365 дней ТВ». Он посвящен героям фронта и труженикам тыла, величайшим сражениям и наступательным операциям. Великая Отечественная война показана через документальные факты и воспоминания ветеранов.

Премьера проекта «Экспедиция памяти» — 3 сентября в 20:00 только на историческом телеканале «365 дней ТВ».

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