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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Подведены итоги финального питчинга лаборатории «Ленфильм-дебют-2024»

editor
By editor
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ленфильм
Фото © пресс-служба лаборатории «Ленфильм-дебют»

14 декабря в Санкт-Петербурге прошел питчинг лаборатории «Ленфильм-дебют» — финальное событие полугодового образовательного проекта, в рамках которого дебютанты разрабатывают сценарии своих первых полнометражных фильмов под руководством кураторов из киноиндустрии.

На питчинге были представлены десять проектов: «Воск» Алексея Михайова (куратор: Андрей Прошкин), «Что-то настоящее» Ивана Гута (куратор: Николай Хомерики), «Прошлым летом» Олега Бачаева (куратор: Любовь Борисова), «Адиюх» Марьяны Калмыковой (куратор: Наталия Мещанинова), «Эвтаназия» Алексея Кирилина (куратор: Бакур Бакурадзе), «Морфология почв» Дины Семыкиной (куратор: Максим Пежемский), «Сломанный горизонт» Павла Логинова и Игоря Поплаухина (куратор: Анна Пармас), «Красная тетрадь» Романа Ежкова (куратор: Марина Разбежкина), «Последний Дед Мороз в моей жизни» Александры Хайдаровой (куратор: Алексей Попогребский), «Шофёр» Ивана Родина (куратор: Александр Велединский).

Перед питчингом руководитель лаборатории Александра Васнецова поздравила трех выпускников лаборатории, которые получили финансирование после декабрьского питчинга Министерства культуры — Клавдию Коршунову (проект «Ваня», СТВ-Лаб), Нину Волову (проект «Фейерверки днём», продюсирует «Гонзо Фильм») и Никиту Грушина (проект «Новый дом», кинокомпания «Атлантик»).

Ведущим питчинга выступил главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов. В качестве экспертов питчинг оценивали представители киноиндустрии: генеральный продюсер Свердловской киностудии Ольга Муравьева-Ерофеева, исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев, генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук, продюсер кинокомпании СТВ Мария Маевская, продюсер и заместитель директора Фонда «Пример Интонации» Наталья Смагина, генеральный продюсер продюсерского центра Vita Aktiva Юлия Мишкинене, ведущий продюсер кинокомпании Look Film Анна Тихонова, генеральный директор кинокомпании «Друг друга» Сергей Корнихин, главный редактор «Марс Медиа» Василий Клепацкий, генеральный директор Vega Film Катерина Михайлова, генеральный директор «Гонзо Продакшн» Иван Голомовзюк, кинорежиссер и продюсер Петр Тодоровский, режиссер и продюсер Иван Болотников, редактор студии «Рок» Александра Беженар, генеральный директор FT production Юлия Витязева и многие другие.

Эксперты подчеркнули, что лаборатория за три года сформировала вокруг себя сообщество кинематографистов высокого уровня — дебютантов, кураторов, продюсеров. Продюсеры делились позитивными впечатлениями о прошедшем питчинге — отмечали разнообразие историй и высокий уровень подготовки, а дебютанты удивлялись, что выступления прошли легко и гладко, и рассказывали, насколько сильно выросли проекты за прошедшие три сессии.

После питчинга участники общались с продюсерами индивидуально. С завершением лаборатории работа дебютантов не заканчивается: большинство продолжит работу над проектами и общение с кураторами, мастерами и продюсерами.

Сергей Корнихин, генеральный директор кинокомпании «Друг друга»:

«Лаборатория – классное и важное начинание. Во многих европейских кинематографиях тоже есть такая традиция, и мне кажется, это было так задумано и блестяще запущено три года назад — и с тех пор работает. Это не только питчинг и не только лаборатория (хотя лаборатория — это очень важно, и кураторы — профессионалы мирового уровня), но и сообщество. И за три года стало понятно, что это работает и как сообщество. В этом смысле в России это уникальная история».

Иван Болотников, продюсер:

«Свойство молодых всегда — это свобода. Свободы во всех смыслах, то есть это люди, для которых мир открыт, и для них запретных тем нет. И с одной стороны как продюсера меня в чем-то это пугает, потому что я сразу начинают думать, как это сделать — с господдержкой, без господдержки и так далее. В той же самой степени это хорошо, в данном случае, есть из чего выбирать. Я уже привык к лаборатории — и хотел бы, чтобы это продолжалось».

Всеволод Коршунов, киновед, мастер лаборатории:

«Я очень рад за наших участников, потому что все показали себя на отлично, все выложились. Мы — педагоги, мастера, кураторы — знаем, как было еще в начале даже третьей сессии, и как ребята смогли собраться. Мы все вместе навалились и пришли к, на мой взгляд, вполне удобоваримому результату.

В лаборатории именно этого года был скорее такой коучинговый фокус: нам нужно было сквозь какую-то мишуру, сквозь какие-то подробности докопаться до сути. Почему мне важна эта история? Почему мне нужна именно эта героиня или именно этот герой? Что я вообще хочу этим сказать? Что это для меня? Вот это самое трудное — формулировать, потому что чувства, эмоции, все, что закрыто, особенно если это травматические события — очень сложно до этого добраться. В этом смысле мы даже немного поиграли в Зигмунда Фрейда и расковыряли эти истории».

Марьяна Калмыкова, участница лаборатории, режиссер проекта «Адиюх»:

«У меня очень благоприятные впечатления от питчинга. Мы дико волновались, я знала свои проблемы и проблемы некоторых ребят, и после питчинга ощущение, что все прошло гораздо круче, чем чем я ожидала. Мой проект прошел гигантский путь внутри меня: с самого начала там был основной костяк, основная драматургия, но мне нужен был взгляд со стороны, который мне дали ребята и кураторы. Очень сильно изменилась история, и особенно изменится после третьей сессии – она будет гораздо круче, отшлифованнее и профессиональнее».

Проект проводится при поддержке Министерства культуры РФ.

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