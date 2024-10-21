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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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На фестивале «Послание к человеку» состоится премьера фильма о священнике из Смоленской области

editor
By editor
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священник

В Санкт-Петербурге в рамках национального конкурса 34-ого Международного кинофестиваля документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» состоится фестивальная премьера документальной ленты Дениса Шабаева «Никаких новостей».

Фильм-наблюдение знакомит зрителей с не совсем обычным священником из Смоленской области. Как все священнослужители, отец Александр проводит религиозные обряды и службы. В свободное время он активно помогает нуждающимся получить помощь от благотворительных организаций, при необходимости выезжая к людям на дом. Но также у него есть очень светское увлечение – опера и балет..

«Герой нашего фильма протоиерей Александр Миронов сочетает в себе, казалось бы, две противоположности. Религия всегда смотрела на театр, в том числе оперу и балет, с нескрываемым подозрением. Хотя прямого запрета не существует, дело в том, что в танце очень много того, что церковь не поощряет. Мне кажется важным понаблюдать за тем, как он справляется. Думаю, и зрителям будет интересно узнать, возможно ли совмещать жизнь в храме и в искусстве», – рассказывает режиссер картины Денис Шабаев.

Фильм снят Продюсерским центром Киностудии им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ. Международный кинофестиваль «Послание к человеку» проходит в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

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