В галерее Hidden Place рассказали о сотрудничестве с художником Александром Заставским

Галерея современного искусства Hidden Place с гордостью представляет сотрудничество с выдающимся петербургским художником-графиком Александром Заставским — мастером, чьи работы переносят зрителя в мир светлой ностальгии и беззаботных летних воспоминаний.

Александр Заставский: путь художника

Александр Заставский родился в 1976 году в Ленинграде. В 2003 году он окончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, где учился в мастерской профессора А.А. Пахомова. После выпуска Александр начал преподавать на факультете графики и был назначен руководителем персональной мастерской станковой графики. С 2004 года он является членом Санкт-Петербургского союза художников.

Творческая биография Заставского охватывает многочисленные персональные выставки как в России, так и за рубежом. Его работы экспонировались в Русском музее, Академии художеств, на международных арт-ярмарках и в частных галереях Китая, Турции, Тайваня и многих других стран. Его работы хранятся в коллекциях Российской национальной библиотеки, а также в частных собраниях в Швейцарии, США, Китае, Франции, Нидерландах и Великобритании. Картины художника регулярно выставляются в крупнейших российских и международных арт-пространствах, оставаясь верными теме счастливых воспоминаний о летних днях, которыми хочется делиться снова и снова.

Искусство, рожденное летом

Главной темой творчества Заставского является лето во всех его проявлениях — солнечные пляжи, теплые морские волны и непринужденные мгновения, наполненные радостью жизни. Его полотна словно иллюстрации к нашим самым светлым воспоминаниям: дети, ловящие жвачки из автомата, отдыхающие на надувных матрасах, солнечные блики на воде.

Сюжеты его работ — это случайно подсмотренные сцены, превращенные в живописные визуальные рассказы. Художник наблюдает за жизнью, как за калейдоскопом сменяющихся картинок, фиксируя мимолетные моменты счастья.

Заставский мастерски передает в своих картинах ощущение зыбкости воспоминаний. Фигуры и предметы словно растворяются в жарком южном воздухе, как морские волны, исчезающие в бесконечности горизонта. Его живописный язык основан на тонких нюансах цвета, воздушных мазках и игре света, создавая эффект движущихся, наполненных жизнью образов.