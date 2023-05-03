Подведены итоги II Кубка Москвы по хлебопечению

25-27 апреля 2023 года в Школе Гильдии пекарей и кондитеров на ВДНХ состоялся II Кубок Москвы по хлебопечению.

Организаторами мероприятия выступили НП «Российская Гильдия пекарей и кондитеров» и АНО ДПО «Школа Гильдии пекарей и кондитеров» при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Департамента образования и науки города Москвы, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве и Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).

Мероприятие проводилось в целях популяризации профессии пекаря, поиска талантливых пекарей среди студентов колледжей и вузов столицы, их дальнейшей подготовки к международным соревнованиям по хлебопечению, а также помощи в трудоустройстве по окончании училища или вуза.

В искусстве хлебопечения соревновались команды средних специальных и высших образовательных учреждений города Москвы, связанных с пищевой промышленностью и общественным питанием. Всего участие в конкурсе приняли 7 коллективов. Соревнования проходили в 5 номинациях.

По результатам общего зачета жюри распределило призовые места следующим образом:

Диплом первой степени, кубок и золотая медаль – ГБОУ «Экономико-технологический колледж № 22».

Диплом второй степени, кубок и серебряная медаль – ГАПОУ города Москвы «Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина».

Диплом третьей степени, кубок и бронзовая медаль – ГБПОУ «Пищевой колледж № 33».

Помимо общего зачета, жюри также выбрало победителей и призеров в каждой из пяти номинаций. Студентам были вручены кубки, дипломы и памятные подарки.

На церемонии награждения, которая состоялась 27 апреля, присутствовали приглашенные гости: Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Оганенесович Варданян, Начальник Управления Реализации городских программ ГБУ «Малый бизнес Москвы» Виталий Анатольевич Кравцов, Заместитель начальника управления Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Дмитрий Петрович Ануфриев, Генеральный директор ООО «САХАР», представитель Союза сахаропроизводителей России Алексей Юрьевич Ломанов.

- Уровень мастерства средних и высших учебных заведений по профессии пекарь значительно вырос. Сегодня это конкурс профессионалов своего дела, - подвел итоги II Кубка Москвы Президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Менделевич Кацнельсон.

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