Подведены итоги образовательной деловой программы в рамках Всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае

В Дубае в рамках Всемирной выставки «ЭКСПО-2020» завершила свою работу деловая программа «Россия: образование будущего». Насыщенная повестка охватила широкий круг вопросов, касающихся всех уровней образования в России и в мире. Отечественные и международные эксперты делились опытом, обсуждали не простые, но крайне актуальные вопросы в сфере развития образования и цифровых учебных технологий.

Мероприятия собрали внушительный состав экспертов, представителей государственных ведомств, ведущих учебных заведений и компаний в сфере цифровых технологий. Организатором деловой программы выступила корпорация «Синергия».

Программу открыла панельная дискуссия, посвященная трендам в глобальном образовании. Эксперты сошлись во мнении, что большое влияние на университеты, в том числе российские, оказывает именно современное поколение, которое значительно отличается от предыдущих. В дискуссии принимали участие научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сженов, президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов, вице-президент Европейской ассоциации гарантии качества в высшем образовании Кристина Гитулика, председатель и генеральный директор Minerva Project Бен Нельсон, руководитель отдела партнерства и благотворительности QS Lt Зоя Зайцева.

В рамках сессии «Актуальные тренды развития бизнес-образования» в фокусе внимания участников стали лучшие практики ведущих российских и иностранных университетов по привлечению студентов за счет развития системы современных кампусов, а также современные модели бизнес-образования в России и мире. В числе спикеров выступили исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» Александр Рагиня, проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов, исполнительный директор, глава Дубайского кампуса и старший вице-президент (Институциональное развитие) SP Jain School of Global Management Доктор Кристофер Абрахам.

Ключевым событием программы стало торжественное открытие первого российского образовательного хаба в Дубае, который предоставит для иностранных студентов доступ к востребованным программам высшего и дополнительного образования вузов России. Открытие хаба на базе кампуса университета «Синергия» стало пилотным проектом в рамках создания сети полифункциональных образовательных центров на территории иностранных государств. В будущем планируется запуск аналогичных образовательных хабов на территории стран Евразийского экономического союза – Армении, Казахстана и республики Беларусь, а также в Индии, Вьетнаме и Малайзии.

«Глобальные вызовы в экологии, пандемия и связанные с ней изменения в мировой экономике стали катализатором огромного числа изменений в бизнес-образовании. И лучший способ помочь понять то, что происходит в учебных процессах – рассмотреть лучшие практики ведущих российских и иностранных университетов по привлечению студентов за счет онлайн-обучения и развития системы современных кампусов. В этом году, прямо во время проведения выставки, университет «Синергия» запускает проект кампуса, который бы соответствовал всем гуманитарным ценностям сегодняшнего дня», – рассказал президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Тема международного сотрудничества и обмен опытом привлекли серьезное внимание со стороны участников и посетителей площадки павильона. Особый интерес вызвал вопрос подготовки кадров и будущих специалистов. Так, в рамках сессии «Роль дополнительного образования в развитии кадрового потенциала» участники пришли к выводу, что независимо от опыта сотрудников важно учиться на протяжении всей жизни. Компетенции XXI века и «мягкие» навыки не теряют своей актуальности.

По мнению консультанта Coursera по преобразованию навыков Сораба Баджаджи, сегодняшняя задача образовательных онлайн-платформ и курсов для предпринимателей – помочь активировать знания, полученные в том числе в вузе.

«Когда мы учимся в университете, нам доступны так называемые «банки знаний», благодаря которым мы получаем представление о сфере нашего изучения. Но не всегда удается активировать эти знания. Поэтому сейчас, на мой взгляд, для образовательных онлайн-платформ важно фокусироваться на активации знаний, прикладном обучении. Люди приходят на курсы не за сертификатами, им нужно научиться решать конкретные задачи», – поделился эксперт.

В обсуждении также приняли участие замгенерального директора, директор Блока управленческих программ развития АНО «Корпоративная Академия Росатома» Ирина Иващенко, основатель и исполнительный директор E2E Шалини Хемка и другие эксперты.

Завершила программу панельная дискуссия «Новые тренды в школьном образовании и профессии будущего», в которой выступили зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Ирина Ивенских, замруководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталья Киселева, первый вице-президент корпорации «Синергия» Ольга Грищенко, руководитель Департамента по образованию и навыкам ОЭСР Андреас Шляйхер.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению Ирина Ивенских обратила внимание, что цифровые технологии дали возможность сочетать цифровые ресурсы с очным форматом, однако не должны его заменять.

«С начала пандемии появилась возможность организовать режим смешанного обучения. Однако цифровые технологии не заменят классический формат. Люди нуждаются в социализации, нам необходимо быть в обществе. Только гармоничное сочетание цифровых технологий и традиционного обучения позволит сформировать компетенции, необходимые в будущем», – поделилась Ирина Ивенских.

Первый вице-президент корпорации «Синергия» Ольга Грищенко рассказала, что за время развития технологий востребованными оказались творческие профессии и специальности в сфере креативной индустрии.

«В образовании нужно развивать систему профориентации. На рынке труда мы наблюдаем огромный спрос на высококвалифицированных специалистов, особенно в творческой сфере. Когда мы перешли в онлайн, важную роль стали играть специалисты, создающие контент. Креативные индустрии сейчас востребованы, при этом благодаря технологиям они могут не требовать от специалистов перемещения из страны в страну», – подвела итог Ольга Грищенко.

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