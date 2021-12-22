В Академии Игоря Крутого прошла благотворительная акция «Елка желаний»

В преддверии Нового года Всероссийский проект «Мечтай со мной» по традиции проводит акцию, исполняя желания граждан Российской Федерации. В этом году Президент России Владимир Путин исполнил желание 14-летнего Марка Кобленева из подмосковного города Бронницы: передал в подарок мальчику профессиональную гитару. Мечта ребенка осуществилась в стенах Академии Игоря Крутого, где прошло торжественное вручение подарка. Юному музыканту организовали экскурсию по Академии и мастер-класс от российского гитариста, заслуженного артиста России Виктора Зинчука.

Марк – добрый, скромный, открытый ребенок с обостренным чувством справедливости. Никогда не оставит в беде друзей, помогает во всем маме. На данный момент учится в 8 классе, больше всего ему интересны химия, физика, история и обществознание. Уже сейчас Марк планирует свое будущее: собирается поступать в университет, чтобы стать ветеринарным врачом — он очень любит животных. У Марка есть два кота – Парамон и Мишка, за которыми он сам ухаживает.

Есть у Марка и любимое хобби – игра на гитаре. Часто они с мамой смотрят фильмы с участием Владимира Высоцкого, слушают его песни. Однажды, знакомые отдали мальчику гитару, которую он начал самостоятельно осваивать. Марк планирует заниматься в музыкальном кружке, а для этого ему нужен был собственный, хороший инструмент. И мальчик решил попытать счастье — отправил заявку на «Елку желаний». И его мечта сбылась.

Марк Кобленев:

— Я очень благодарен Академии Игоря Крутого и лично Игорю Яковлевичу за теплый прием и такую интересную экскурсию. Это большое счастье! Моя мечта исполнилось, и я получил шанс поучиться игре на гитаре у самого Виктора Зинчука. Он мне рассказал и показал, как правильно держать в руках гитару, как брать аккорды и как ухаживать за инструментом.

Большим сюрпризом для Марка и его мамы Надежды Начинкиной стал звонок от Президента РФ Владимира Путина. Владимир Владимирович расспросил Надежду Викторовну про их семью, про впечатления мальчика от подарка. «Хочу поздравить тебя, Марк, с наступающим Новым годом и пожелать всего самого доброго. Я думаю, у тебя все получится!» — заключил Президент.

Надежда Викторовна в свою очередь поблагодарила Владимира Владимировича: «Спасибо, что исполнили мечту моего ребенка и спасибо, что позвонили нам!».

Игорь Крутой, музыкант, продюсер, народный артист России:

— Это чудесно, что есть такой проект — «Елка желаний». Что исполняются самые заветные мечты наших детей. Марк — потрясающий мальчик. Он горит желанием заниматься музыкой — и его мечта обязательно сбудется. В том числе благодаря Владимиру Владимировичу, а также маме Марка, которая переживает за своего ребенка и вкладывает в него свою душу.

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