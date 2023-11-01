Итоги регионального этапа Российской национальной премии «Студент года» подвели 28 октября в Конгресс-центре РЭУ им. Г.В. Плеханова. Победителями конкурса стали 16 студентов и объединений Москвы, лауреатами – 38 участников, двое – обладателями специальных призов в 7 индивидуальных, 6 коллективных номинациях, а также 3 профильных треках для будущих архитекторов, медиков и педагогов. Гран-при конкурса и титул «Студент года Москвы – 2023» получили Диана Шапеко, Московский политехнический университет, Дарья Петрухина, Московский педагогический государственный университет и Дина Баймухамбетова, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова.

355 студентов из 59 университетов столицы стали претендентами на победу на очном этапе конкурса. Почётные гости, представители общественных организаций и департаментов Правительства Москвы назвали имена 56 победителей и лауреатов и вручили им на сцене зала Конгресс-центра РЭУ им. Г.В. Плеханова заслуженные награды. Именно эти студенты войдут в состав делегации города Москвы для участия в финале юбилейной десятой программы Российской национальной премии «Студент года».

«Очередной сезон конкурса позади, десятки лауреатов и победителей в новом статусе продолжат свою деятельность на благо своих образовательных организаций, города Москвы. Конкурс продолжает оставаться востребованным среди студентов, выявлять самых лучших и достойных победителей на основании очень строгой процедуры отбора. Чтобы стать победителем или, тем более, обладателем Гран-при некоторые участники проходят конкурс несколько раз. Отдельно отмечу, что в этом году конкурс реализован исключительно Российским Союзом Молодежи, командой выпускников наших проектов, что придает ему особую ценность и подчеркивает ключевые смыслы конкурса», – прокомментировал Руководитель дирекции программ и проектов РСМ в Москве Сергей Соколов.

Обладателем Гран-при в этом году стала студентка 2 курса магистратуры Московского политехнического университета по специальности «Техносферная безопасность», победитель номинации «Творческая личность года» Диана Шапеко. Девушка является неоднократным победителем фестиваля «Московская студенческая весна», лауреатом и участником международных конкурсов молодежного творчества, а также организатором мероприятий для студентов. В своём университете Диана руководит танцевальным коллективом «Лаборатория танца Московского политеха». Всего за год её ученики приняли участие в мероприятиях образовательного учреждения более чем 50 раз.

«Я не ожидала забрать Гран-при! В прошлом году я стала лауреатом и в этом году пришла взять своеобразный реванш. В прошлый раз, возможно, где-то не дотянула, а в этом всё получилось. Мне хотелось большего, чтобы чувствовать себя комфортнее, я стала работать больше. Такие конкурсы нужно проводить чаще, популяризировать его. Это хорошая возможность общаться с другими ребятами, взаимодействовать не только со своим университетом!», – прокомментировала обладательница Гран-при конкурса.

В специальном треке «Студент года. Педагоги» главную награду забрала Дарья Петрухина – студентка 5 курса по специальности «Начальное образование и иностранный язык» Московского педагогического государственного университета. В 2021 году Дарья стала победителем всероссийского конкурса профессионального вожатского мастерства «Лига вожатых» в номинации «Вожатый временного детского коллектива», в 2022 и 2023 годах была приглашена на мероприятия по обмену вожатскими практиками академии «Лиги вожатых», а также работала наставником проекта. Девушка активно принимает участие в университетских мероприятиях и не представляет свою жизнь без общения с детьми.

Гран-при в специальном треке «Студент года. Медики» получила студентка 6 курса Института персонализированной медицины Сеченовского университета Дина Баймухамбетова. Девушка является стипендиатом Президента Российской Федерации, победителем международных и всероссийских олимпиад по анатомии, гистологии и патологической анатомии, постоянно участвует в различных конференциях и занимает призовые места. В родном университете Дина координирует Центр научной карьеры Сеченовского университета, где помогает студентам развивать навыки, необходимые для научно-исследовательской деятельности.

Среди победителей и лауреатов конкурса в этом году представители 31 университета. Наибольшее число наград получили студенты Сеченовского университета, МГПУ и МГУ имени М.В. Ломоносова. Самыми популярными традиционно стали номинации для общественников, представителей науки и творчества, в каждой из них в конкурсном этапе по итогам заочного отбора принимали участие по 40 студентов. Испытания включали в себя заочный отбор, решение тематических кейсов, участие в значимых мероприятиях города, а также самопрезентация. Оценивали конкурсантов 59 экспертов, среди которых представители органов исполнительной власти города, лидеры общественных организаций и экспертных советов, деятели культуры, науки и спорта, победители прошлых лет.

С 23 по 27 октября в Ульяновске проходил финал специального трека «Студент года. Педагоги» Национальной премии «Студент года». В делегацию Москвы вошли семь студентов педагогических университетов города. По итогам конкурса победителем в номинации «Педагог-предметник» стал Алексей Богданов, Московский городской педагогический университет, в номинации «Педагог начального образования» лауреатом стала Дарья Петрухина, Московский педагогический государственный университет, а в номинации «Педагог дошкольного образование» звание лауреата завоевала Агата Лопатина из Московского городского педагогического университета.

Региональный этап конкурса в Москве реализуют Российский Союз Молодежи при поддержке Совета проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России.

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