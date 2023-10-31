Торжественным концертом народного артиста России Юрия Розума и Симфонического оркестра Министерства обороны завершился на сцене Центрального дворца культуры подмосковного Щелково Всероссийский музыкальный фестиваль «Звёздный десант».

Ровно месяц около двухсот учащихся музыкальных школ городов России имели уникальную возможность пройти мастер-класс у лучших педагогов Москвы, профессоров РАМ им. Гнесиных, Московской Консерватории, знаменитой ЦМШ по 12 специальностям: фортепиано и скрипка, баян, домра, аккордеон, гитара, кларнет и флейта, академический или народный вокал… В этот раз фестиваль, который третий год проводит Международный благотворительный фонд Юрия Розума, побывал в Королёве и Сергиевом Посаде, Туле, Ржеве и Щёлково. И в каждом городе его ждали как юные музыканты, для каждого из которых такая встреча может стать определяющей судьбу, так и их педагоги. Но многое ли может даже именитый исполнитель и педагог передать юному таланту за час мастер-класса?

По словам Президента Фонда, народного артиста России Юрия Розума, «часа, конечно, не хватает. Но даже это недолгое время общения безусловно важно для ребят, потому что мы им даём задание, мы их знакомим с принципами работы над произведениями – и я не сторонник, чтобы они всё сразу сделали на сцене, это практически невозможно. Но они приходят домой, они начинают думать, о чём мы говорили, кто-то больше, кто-то меньше усвоил, но в любом случае, это зёрнышки, которые мы посеяли, а уж в зависимости от степени благодатности почвы произрастает маленький колосок или целое дерево».

Не редко педагогам приходится и отходить от намеченного плана мастер-классов и разбирать такие азы, что обычно проходят ещё до овладения нотной грамотой – как сидеть, как дышать, как держать инструмент, чтобы банально со временем не получить травмы.

Елизавета Антонова, солистка Московской областной филармонии: «Конкретно что-то исправить за час практически невозможно – возможно заметить какие-то ошибки, дефекты и дать ключик , дать способы работы с нотным текстом, мелодией, дыханием – дать структуру для дальнейшей работы, выстроить каркас. Но главная наша задача - помочь детям раскрыть свой талант и пробудить интерес к чему-то более совершенному, высокому, зажечь огонёк внутри юного музыканта».

В каждом городе команда педагогов фестиваля обязательно обсуждала свои замечания с преподавателями местных музыкальных школ за круглыми столами. По словам директора ДШИ города Королёв Веры Веселиной, «круглый стол для нас - это методическая помощь, возможность обсудить актуальные проблемы, технологии музыкального обучения, наметить пути дальнейшего развития. Это очень важная часть фестиваля «Звёздный десант», это общение, обмен опытом».

Чудесным подарком красоты и гармонии музыки стали открытые концерты, завершавшие фестивальные дни в каждом городе. В них участвовали одаренные учащиеся музыкальных школ (а многие из них уже успели одержать победу не на одном конкурсе), стипендиаты Международного благотворительного фонда Юрия Розума и педагоги команды фестиваля «Звёздный десант», чьи имена известны далеко за пределами нашей страны.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский Фонд Культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «КУЛЬТУРА».

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