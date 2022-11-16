Подведены итоги театрального фестиваля «Территория Жеста»

В Москве завершился V Международный фестиваль театрального искусства «Территория жеста», организатором которого традиционно выступил Театр Мимики и Жеста при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В этом году по решению Оргкомитета фестиваля во главе с директором Театра Мимики и Жеста Олегом Фоминым в программе были представлены исключительно театральные постановки различных жанров — драматические, музыкальные, пластические.

«Территория Жеста» собрала 17 коллективов из разных регионов России, а также из Армении, Беларуси, Узбекистана, в общей сложности — более 170 участников. Авторитетное жюри во главе с Народной артисткой России Еленой Шаниной провело большую работу, отсматривая представленные на конкурс сценические работы. 12 ноября на торжественной церемонии закрытия фестиваля были объявлены итоги.

Специальный приз Жюри «За оригинальность творческого замысла и воплощения» получил спектакль «Катушка» (режиссер Иван Молодов), представленный барнаульским коллективом «Общение на языке искусства»,

а спецприз Оргкомитета фестиваля достался постановке «О любви и не только» (режиссер Евгений Волобоев) Молодежного театра-студии РДК имени Н.Ф. Шарко из Минска.

Лучшим дебютом фестиваля была признана постановка «Загадай желание» (режиссер Юлия Ельмина) коллектива «Ассорти» Тверского регионального отделения Всероссийского общества глухих.

Диплом «За высокий художественный уровень и талантливое исполнение» получил Александр Санников за роль в спектакле «Скамейка» Творческого коллектива неслышащих артистов «Зажигай» из Ижевска. Лучшим актером-диктором стала Ангелина Белостоцкая из «Санкт-Петербургского театра глухих». Особо были отмечены заслуги актера Театра Мимики и Жеста Сергея Родина, который был удостоен награды «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Приз за лучшее музыкальное оформление был присужден спектаклю «Емелькины сны» (режиссер Екатерина Останина), представленному театром-студией «Маска» Ростовского РО ВОГ.

Лучшей технической постановкой Жюри признало спектакль «Я — Кулак. Я — Анна» (режиссер Юлия Каландаришвили), привезенный на конкурс коллективом Красноярского театра кукол.

Награду за лучший театральный костюм получил коллектив из Ташкента «Восточная Азия», представивший спектакль «Алладин». Постановка «Беда от нежного сердца» принесла астраханскому коллективу «С добрым сердцем» награду за лучшее художественное оформление.

Приз за лучшую мужскую роль второго плана достался Саргису Саргсяну, сыгравшему Шута в постановке «Короля Лира» ереванского Театра пантомимы глухих «Овасис». Лучшей исполнительницей женской роли второго плана Жюри назвало Жанну Пашину из Твери, исполнившую роль Депрессии в спектакле «Загадай желание».

Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» стал актер московского Театра Мимики и Жеста Игорь Стрелкин. Приз за лучшую женскую роль увезет в Санкт-Петербург Александр Пешина, исполнившая роль Переводчицы Иды в постановке «Дело глухонемых» Санкт-Петербургского театра глухих, которая, в свою очередь, была отмечена, как лучший драматический спектакль (режиссер Борис Шелковский).

В номинации «Лучшая режиссерская работа» победу одержала Евгения Акс за работу над спектаклем «История одного Ха(у)оса» в Театре Мимики и Жеста. Сама же постановка стала победителем в номинации «Лучший пластический спектакль».

Приз за лучший спектакль малых форм получил Театр Центр Современной Драматургии из Екатеринбурга за постановку «Ежик в тумане». Награду за лучший музыкальный спектакль получили москвичи — студенты Российской государственной специализированной академии искусств, показавшие в конкурсной программе спектакль «Time of my life» (режиссер Екатерина Мигицко).

Лучший драматический спектакль – спектакль, поставленный по реальным событиям, «Дело глухонемых» (Режиссер Борис Романович Шелковский) — АНО «Санкт-Петербургский театр глухих», Санкт-Петербург.

Приз зрительских симпатий завоевал спектакль Театра пантомимы глухих «Овасис» из Еревана «Король Лир» (режиссер Роберт Цатурян), а в главной номинации фестиваля «Лучший театральный коллектив» победу одержал Самарский молодежный экспериментальный театр», представивший спектакль «Манюня» (режиссер Лилия Третьякова).

Дипломы участникам и награды победителям были торжественно вручены на завершающей церемонии V Международного фестиваля театрального искусства «Территория жеста», прошедшей на сцене Театра Мимики и Жеста. С сцены прозвучали слова приветствия и поздравления Председателя и членов Жюри фестиваля, видных деятелей театра, представителей Центрального управления Всероссийского общества глухих. Директор Театра Мимики и Жеста Роберт Фомин искренне поблагодарил Министерство культуры Российской Федерации за постоянную поддержку фестиваля и еще раз подчеркнул важную роль фестиваля в объединении общества слабослышащих людей, создании единой культурной повестки для людей, говорящих на русском жестовом языке, для всех лидеров культурных инициатив, работающих в инклюзивных проектах.

Фото — Антон ЗЕЛЕНИН, Театр Мимики и жеста

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