Выставка «Искусство труда» в рамках Фестиваля идейного позитивного искусства «Время, вперед!» открывается в Новой Третьяковке

Люди труда ежедневно делают нашу «жизнь – жизнью», но современный человек непростительно мало погружается в тему трудовой и повседневной жизни простого рабочего человека. Чтобы восполнить этот пробел и привлечь внимание широкой общественности, подрастающего поколения, молодежи к профессиям, которые не слишком популярны сегодня, продемонстрировать важность рабочих специальностей, отразить достижения в этих сферах, в 2018 году был создан всероссийский Фестиваль «Время, вперед!».

Мария Кирстия. Пшеничные нити

Лилия Ковалевская. Адмиралтейские верфи

Алексей Чепашов. Металлург

Людмила Водолагина. Сборка. Из серии «Литейка»

Анастасия Андрияш. Рекордный улов

Сергей Суксин. Конец эпохи

Мария Кавко. ЕвроХим. Спуск

Алексей Семин. Редкий улов

Мария Шаталова. Будет трасса. Домбай

Роман Иванищев. Пастораль

Кристина Лазарева. Металлургия. Первое плавление

Юрий Шеров. Летят перелетные птицы

Ольга Швецова. Возвращение

Александр Савеленко. Перерыв

Ольга Сорокина. Вечер в поле

Дмитрий Мясников. Хутор Задонье

В январе 2023 года в залах СХР в Западном крыле Новой Третьяковки стартует новый выставочный сезон Фестиваля. В этот раз в экспозицию «Искусство труда» включены около 200 работ (живопись и графика, скульптура и произведения декоративно-прикладного искусства) художников, как профессионалов, так и любителей, в которых отражена жизнь простого рабочего человека. На выставке можно будет увидеть произведения авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону, Перми, Екатеринбурга, Новоалтайска, Петрозаводска, Челябинска, Пензы, Чебоксар, Орла, Смоленска, Новосибирска, Уфы, Красноярска и множества других российских городов. Возраст участников разный — от 18 до 75 лет. По традиции Фестиваля часть авторов писали свои работы «с натуры» на действующих производствах в рамках специальных выездных пленэров.

Победители по номинациям будут объявлены в последние дни работы проекта. Каждый из них получит денежный грант. В рамках выставки пройдут экскурсии и будет работать тематический лекторий.

В числе членов жюри:

Константин Анатольевич Бабкин, идеолог конкурса, промышленник, политик, общественный деятель;

Мария Игоревна Елкина, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ;

Анатолий Александрович Любавин, вице-президент РАХ, Народный художник РФ, ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова;

Сергей Александрович Гавриляченко, живописец, монументалист, профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова;

В этом году обновился состав жюри. Работы участников впервые оценивал Андрей Николаевич Ковальчук — советский и российский скульптор, педагог, председатель правления Союза художников России. А также среди членов жюри теперь и Белогорцев Александр Владимирович – промышленник, президент компании «Меркатор».

Константин Бабкин, идеолог проекта: «С каждым годом интерес к Фестивалю растет. В этом сезоне на конкурс поступили рекордные 1300 заявок. 678 художников и скульпторов приняли участие в Фестивале. Жюри отобрало лучшие работы и по итогу произведения 152 художников можно увидеть на выставке. Популяризация рабочих профессий процесс сложный, а через искусство это можно сделать безболезненно, с некой долей романтизма. Такие картины не могли быть написать ни в одной другой стране. Самобытность и опора на традиции очень важны».

Когда? 5-14 января 2023 года.

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