30 октября в Театре Музыки и поэзии Елены Камбуровой состоялась премьера спектакля «Лермонтов. Я к вам пишу». Автором сценария, режиссером-постановщиком и продюсером спектакля стал Народный артист России Олег Погудин.

«Лермонтов. Я к вам пишу…» — это музыкально-драматическая история по стихам и прозе М. Лермонтова, А. Пушкина, А. Смирновой-Россет, Е. Ростопчиной, с отрывками из писем М. Лермонтова, Е. Ростопчиной и императора Николая I на музыку М. Глинки, А. Даргомыжского, М. Балакирева, Дж. Мартини, А. Варламова, А. Гурилёва, А. Рубинштейна, Е. Шашиной, С. Донаурова, К. Пауфлера, А. Спиро, В. Абазы, А. Шишкина, А. Хачатуряна.

Строка «я к вам пишу», наверное, одна из самых известных в русской литературе.

Я к вам пишу — чего же боле?

Что я могу еще сказать?

- читаем мы у Пушкина.

Я к вам пишу случайно; право

Не знаю как и для чего... -

это уже лермонтовский «Валерик».

Письмо Татьяны – это усадебная жизнь, дом с белыми колоннами и мир.

Письмо героя «Валерика» - Кавказ и война.

И хотя спектакль посвящен Лермонтову, Пушкин, не появляясь на сцене, незримо присутствует в нем (как и в пьесе Булгакова). Возможно, и тень Михаила Афанасьевича пролетает над театром, ведь он совсем недалеко от той булгаковской квартиры, в которой и был написана пьеса «Александр Пушкин».

Четыре актера – Олег Погудин, Елена Коробейникова, Данил Можаев и Юлия Стожарова, играют множество ролей: Поэта в его в разных ипостасях, Онегина и Ленского, Черноокую Россети, Додо Ростопчину, Софи Карамзину, Нину и Маску, Демона и Ангела. Это - классический театральный прием.

Уникальным же этот спектакль делает то, что Олег Погудин – выдающийся камерный певец. Это позволяет ему решать художественные задачи не доступные даже очень талантливому, но не поющему актеру.

На сцене звучит 19 вокальных произведений на стихи Лермонтова: от романса Демона из одноименной оперы, до «Казачьей колыбельной» и романса «Выхожу один я на дорогу». И все они органично встроены в ткань спектакля.

В одном из интервью Олег Погудин сказал, что как режиссер он постоянный ученик в великой школе русского психологического театра.

Ученик блестящий. Одна его работа с объемом (а мы уже смирились с тем, что актеры, особенно в музыкальных спектаклях, обычно просто ходят из кулисы в кулису) – тема отдельной статьи. Я же скажу только, что сцена большого зала Театра Камбуровой позволяет создать «двухэтажное» пространство, и режиссер разместил на балконе камерный оркестр, благодаря чему зритель сразу попадает в старинный многоярусный театр, а мандельштамовская метафора «есть музыка над нами» реализуется буквально

Спектакль начинается с арии Демона, а заканчивается тем, что «по небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел…»

Несносный некрасивый мальчишка, скандалист и дуэлянт прощен и спасен.

Туман… Тамань… Пустыня внемлет Богу. —

Как далеко до завтрашнего дня!..

И Лермонтов один выходит на дорогу,

Серебряными шпорами звеня.

Чудо свершилось.

Анна СОКОЛЬСКАЯ,

Фотографии предоставлены пресс-службой артиста

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