Центр художественной экспертизы имени И.Е.Репина установил подлинность двух графических работ Ивана Айвазовского

Айвазовский И.К. () «Корабль в бушующем море». 1883 (). Тонированная бумага, гр. карандаш, белила. Подпись и дата справа внизу

В Центре художественной экспертизы проходили исследование два парных рисунка И.К. Айвазовского 1880-х годов, исполненных графитным карандашом – наиболее распространенная техника рисунков художника. В первую очередь, обращается внимание на стилистику. Это изобразительный мотив (конечно, в большинстве своем это чудесные марины с парусниками), композиционное решение, характер деликатных тонких линий в сочетании с растушевкой, а также особое построение световоздушного пространства и движения моря, достигнутое минимальными средствами.

На первый взгляд, может показаться, что такая манера академического рисунка у многих художников весьма однотипна. Но дальше, стоит углубиться именно в технику.

Карандаш не имеет собственных признаков старения, в отличие от бумаги. Для Айвазовского крайне типично использование в качестве основы папье-пелле (papier-pelle). Это фабричная грунтованная гипсом бумага, слегка тонированная или вовсе без тона, которая стала очень популярна среди рисовальщиков Европы и России во второй половине XIX века. Эта бумага была очень удобна в применении, позволяла использовать разные технические приемы: штриховку, тушевку и проскребание до грунта, что часто применял на своих рисунках и И. К. Айвазовский и что можно заметить на исследуемых рисунках. Особенностью работы на папье-пелле, было и то, что рисунок нельзя было править, поэтому требовалось особе мастерство рисовальщика. Подлинность подобной бумаги можно определить по типу волокон использованного картона, а также по результатам рентгенофлуоресценого анализа, который позволяет определить материал грунта и его соответствие материалам XIX века.

Таким образом, сложив как паззл типичные материалы, особенности техники и индивидуальную стилистику, становится вполне возможным атрибутировать и подтвердить подлинность рисунков И. К. Айвазовского.

Айвазовский И.К. () «Шторм». 1881 (). Тонированная бумага, гр. карандаш, белила. Подпись и дата слева внизу. На обороте надпись

Иван Константинович Айвазовский – один из самых значительных художников XIX века и наиболее крупная фигура на современном арт-рынке. Его работы – живописные и графические – регулярно появляются на аукционах и неизменно остаются востребованными. Следовательно, правильная атрибуция произведений художника, выделение подлинных работ из числа копий, ученических подражаний и подделок (в том числе, созданных еще при жизни художника) особенно важная и при этом сложная задача. И если в экспертизе живописных произведений порой нелегко определить руку автора, то в работе с рисунком может быть даже сложнее.