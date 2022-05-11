Марк ОРЛОВ, певец: «Как полюбить искусство»

Как правило, любовь к искусству не является наследственной чертой, хотя в некоторых семьях, безусловно, присутствует преемственность поколений, или впитывается с молоком матери. Любовь к искусству воспитывается в людях обычно с детского возраста. Можно ли полюбить искусство будучи взрослым? Ответ будет однозначным – конечно же.

Что нужно для того, чтобы полюбить искусство?

В первую очередь, понять, что под термином «искусство» мы понимаем очень разные сферы деятельности человека. Это живопись, графика, архитектура, скульптура, музыка, литература. Более того, к искусству можно отнести все виды деятельности, где присутствует эстетика, художественное осмысление и образность. По сути, создание одежды, если мы говорим не о масс-маркете, а о дизайне – это тоже искусство. Создание красивой мебели, предметов интерьера, художественная ковка, выпиливание лобзиком, работа на гончарном круге, вышивание тоже являются искусством, если человек вкладывает в свой труд осмысленность, эксклюзивность и художественность.

И поскольку, мы все люди разные с совершенно разным восприятием, то мы имеем право выбирать то, что нам кажется красивым, то, что нас привлекает по тем или иным критериям. Нам могут нравится разные периоды, когда создавались те или иные предметы искусства. При этом мы можем не понимать современной живописи, нам могут не нравится какие-то архитектурные решения, мы можем быть не в восторге от симфонической музыки, но нам будет нравится классический рок, и все это будет свидетельствовать о том, что у нас есть свои взгляды на искусство и, самое главное, у нас есть вкус, который можно развивать дальше.

С самого начала времен искусство находится рядом с человеком. Сначала оно, конечно же, носило сакральный смысл: например, узоры на посуде призваны были защищать еду от злых духов. Примерно, та же функция была у песен, сказок или танцев, которые исполняли древние люди. Со временем сакральный смысл утрачивался, и узоры просто радовали глаз, настенная живопись стала предтечей картин, а песни начали услаждать слух.

Искусство – это не всегда что-то возвышенное, скучное и хранящееся в музеях. Если понять, что искусство – это прежде всего то, что окружает нас, помогает нам лучше понять другую эпоху, проникнуться ей, выбрать то, что нам нравится, то искусство становится ближе, а мы проявляем способность оценить красоту этой мелодии, этого дома, этой улочки. Самое важное в искусстве – это проникнуться духом, прочувствовать момент и погрузиться в детали. Иногда достаточно мысленно перенести себя в то время, когда было создано какое-то произведение, чтобы лучше его понять и ответить себе на вопрос: нравится вам это или нет.

Есть такой хороший способ, который помогает выучить стихотворение – нужно заставить работать воображение и представить себе то, о чем написал автор. Как только картинка встает перед глазами, стихотворное произведение запоминается лучше. Все то же самое можно отнести к любому произведению искусства – включите воображение, переместитесь внутрь картины или музыки, и вы сразу поймете, насколько близко вам то, что вы видите или слышите. Если вам не нравится, не стоит отчаиваться, потому что в этом мире огромное количество предметов искусства, среди которых обязательно найдется то, что вам близко и то, что вы полюбите – нужно это только найти.

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