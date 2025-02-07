В России стартует марафон нового французско-итальянского сериала «Граф Монте-Кристо» – экранизации бессмертного романа Александра Дюма от лауреата премии «Оскар» Билле Аугуста.

Сериал «Граф Монте-Кристо» от обладателя двух «Золотых пальмовых ветвей» Билле Аугуста демонстрирует впечатляющие результаты по всему миру. По данным Variety, в Италии премьера проекта стала настоящим событием – первая серия собрала более 5 миллионов зрителей на канале RAI-1, достигнув пика в 32% от всей телеаудитории страны и установив лучший рейтинг RAI для телесериала за последний год.

Глава компании Palomar, продюсирующей проект, отметил, что «аудитория оценила сильный сюжет и стремление перенести классическую литературу на экраны в элегантной и качественной форме». Российские зрители также высоко оценили проект – его средний рейтинг на «КиноПоиске» составляет 7,8, а в социальных сетях обсуждают «захватывающий ритм» и «блистательный образ Дантеса».

Сюжет классического романа вновь оживает в современной подаче: Эдмон Дантес – молодой моряк, готовящийся к свадьбе с любимой женщиной, но становится жертвой заговора завистников. Его бросают в печально известную тюрьму замка Иф, где он проведет долгие годы, пока не обретет надежду на спасение и шанс начать жизнь заново – под именем графа Монте-Кристо, готового жестоко расплатиться со своими обидчиками.

В российском дубляже телеканала ТВ-3 над проектом работали признанные мастера озвучания. Они отмечают не только выдающееся качество постановки, но и сложность характеров, с которыми им пришлось работать.

«Эдмон Дантес – это герой, через которого проходит целая эпоха. В начале мы видим его восторженным, наивным, а затем он становится человеком, который пережил предательство и годы одиночества. Важно было передать эту эволюцию в голосе – его боль, решимость, изменившееся восприятие мира. И, конечно, это не просто работа, а настоящее удовольствие – озвучивать историю, на которой выросло столько поколений», – говорит актёр озвучания, голос Эдмона Дантеса Илья Крутояров.

«Барон Данглар – персонаж неоднозначный, и тем он мне интересен. Он умён, хитёр, но в душе труслив. Для актёра озвучания важно не только передать голос, но и почувствовать эту хрупкую грань между силой и страхом. Этот проект дал возможность полностью погрузиться в эпоху и характеры, а такого материала нам, актёрам дубляжа, всегда хочется больше», – делится впечатлениями актёр озвучания, голос барона Данглара Олег Вирозуб.

«Исторические проекты всегда особенно привлекательны – здесь есть пространство для игры. Мне понравилось работать над этим сериалом, потому что актёры на экране блестяще справились со своими ролями, и наша задача была – соответствовать этому уровню. Это не просто экранизация – это одна из лучших интерпретаций «Графа Монте-Кристо» за последние десятилетия», – делится актёр озвучания, голос Фернана Мондего Александр Коврижных.

Больше информации здесь.