В Особняке Носова можно увидеть «Москву советского периода»

В филиале Российской государственной библиотеки для молодёжи, в Особняке купца В. Д. Носова, открылась тематическая выставка работ классиков отечественной фотографии Эммануила Евзерихина, Аркадия Шайхета, Михаила Прехнера, Марка Маркова-Гринберга — «Москва советского периода».

Показ коллекции черно-белых фотографий из частных собраний наследников великих мастеров посвящён столице и приурочен к празднованию Дня города.

Каждого из представленных фотографов отличают особый авторский стиль, видение и фотографические приёмы. Но все вместе они дают яркое представление о Москве прошлого столетия, передают дух времени, отражают свидетельства ушедшей эпохи: события и быт тех лет, облик старых улиц, исчезнувшие объекты.

На уникальных снимках – неспешная Москва 1920–1950-х годов с домами, улицами, площадями, станциями метро, названия которых менялись. Станция метро Охотный ряд, например, как и весь московский метрополитен, до 1955 года носила имя Кагановича, станция Семеновская — имя Сталина. Другой была и Красная площадь: до 1963 года на площади существовало автомобильное движение, а знаменитую брусчатку положили только в 1930-м году. Ещё не существовало сталинских высоток и более поздних советских зданий из панелей и блоков.

Центральные улицы и переулки сохраняли дух дореволюционного города.

Организаторы выставки: Союз фотохудожников России, Московское отделение СФР, Российская государственная библиотека для молодёжи и Молодёжный историко-культурный центр «Особняк Носова».

Выставка завершит работу 5 октября. Вход свободный.

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