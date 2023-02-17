POLI NIKA представила новый сингл «Отпускай»

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Первый сингл будущего ЕР, в котором артистка обрела новый звук и дыхание.

Но кое-что осталось неизменным: каждым своим релизом POLI NIKA бережно возвращает слушателей к самим себе. И у неё это получается.

Музыкальным продюсером стал Лев Трофимов. Лирический инди-поп с обволакивающим женским вокалом превратился в жизнеутверждающее послание о смелости принимать решения, признании внутренней силы и праве каждого отпускать.

Включите этот сингл и прямо сейчас отпустите хотя бы что-то одно, что уже давно пора.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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