POLI NIKA представила новый сингл «Отпускай»

Первый сингл будущего ЕР, в котором артистка обрела новый звук и дыхание.

Но кое-что осталось неизменным: каждым своим релизом POLI NIKA бережно возвращает слушателей к самим себе. И у неё это получается.

Музыкальным продюсером стал Лев Трофимов. Лирический инди-поп с обволакивающим женским вокалом превратился в жизнеутверждающее послание о смелости принимать решения, признании внутренней силы и праве каждого отпускать.

Включите этот сингл и прямо сейчас отпустите хотя бы что-то одно, что уже давно пора.

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