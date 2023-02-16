Стас Михайлов и Тамара Кутидзе спели дуэтом

Новый лирический дуэт Стаса Михайлова и Тамары Кутидзе - это песня о чувстве, пронесенном сквозь расстояния и дожди, о звезде любви, согревающей души и сердца. Песня о встречах в каждой точке земного шара. Песня, написанная и исполненная людьми, знающими цену любви икренней, непреходящей, настоящей. «Сквозь города и страны Я буду тебя встречать на станции обещаний…» «Звезда с глазами солнца» - само название несет в себе какую-то небесную загадку, божественную тайну. Песня пронизана светлой печалью, переплетением судеб, она о невероятной судьбе.

Недаром, в основу клипа, снятого на эту песню, режиссер положил историю бытия Матроны Московской.

Режиссёр клипа Инесса Польских поделилась своим взглядом о создании клипа: "Считаю, что всегда большие смысловые видеоклипы начинаются с настоящей личной истории артиста. Как-то Тамара рассказала мне о роли Матронушки в ее семье - именно у нее отец Тамары вымолил рождение своей внучки. Когда Станислав и Тамара прислали мне песню и я ее включила, в ту же минуту я поняла, что «Звезда с глазами солнца» должно быть снято про Матрону. И это будет первый в России музыкальный клип, снятый на основе жизнеописания православного Святого. Я пыталась придумывать другие сюжеты, но ничего другого в голову не приходило. На следующий день я написала артистам, что, к сожалению или счастью, в моем понимании сюжет этого видео может быть только один - о Матроне. К счастью, Тамара и Станислав единогласно поддержали идею".

Встречайте песню «Звезда с глазами солнца» в исполнении Тамары Кутидзе и Стаса Михайлова.

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