В Москве состоится Всероссийский фестиваль скрипичных мастеров «Голос русской скрипки»

21 февраля 2023 года, в 19:00, в Москве откроется Всероссийский фестиваль скрипичных мастеров «Голос русской скрипки». Фестиваль пройдёт в Архиповском зале Международного союза музыкальных деятелей (Москва, Брюсов пер., 2/24 стр. 8)

Инициатором проведения фестиваля выступает Ассоциация скрипичных мастеров России (Президент Ассоциации – Семкин Иван Сергеевич). Фестиваль проводится при поддержке: Ассоциации участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов «МИР-МИО».

Фестиваль «ГОЛОС РУССКОЙ СКРИПКИ» (21-25 февраля 2023 г.) направлен на создание условий для развития сообщества российских скрипичных мастеров, сохранения традиций и передачи опыта.

Одна из важнейших задач фестиваля - привлечение внимания широкой аудитории к сообществу российских скрипичных мастеров и укрепление имиджа отечественных производителей.

«Голос русской скрипки» - это новая площадка для профессионального общения и передачи опыта в сообществе скрипичных мастеров;

«Голос русской скрипки» - это создание условий для профессиональной оценки технических и акустических свойств смычковых музыкальных инструментов;

«Голос русской скрипки» - это уникальная возможность привлечения в профессию нового поколения специалистов.

В рамках Первого этапа фестиваля (Москва, 22-25 февраля 2023 г.) пройдут:

Первый всероссийский конкурс скрипичных мастеров им. Е.Ф. Витачека; Вторая всероссийская выставка скрипичных мастеров «Образ скрипки»; Вечер памяти Евгения Францевича Витачека (1880-1946) – основателя и первого руководителя Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов; Три концерта из цикла «Звучат инструменты российских скрипичных мастеров»: Виолончельная сессия (концерт-презентация инструментов российских мастеров 23 февраля 2023 г.); Альтовая сессия (концерт-презентация инструментов российских мастеров 24 февраля 2023 г.); Скрипичная сессия (концерт-презентация инструментов российских мастеров 25 февраля 2023 г.); Мастер-классы, семинары, встречи со скрипичными мастерами.

Все инструменты, представленные на выставке «Образ скрипки» примут участие в тематических концертах-сессиях 23, 24 и 25 февраля 2023 г.

Озвучивать инструменты будут известные музыканты-исполнители, активные участники концертной жизни России.

Первый всероссийский конкурс скрипичных мастеров им. Е.Ф. Витачека (22-25 февраля 2023 г.) посвящён знаменитому российскому и советскому скрипичному мастеру Евгению Францевичу Витачеку (1880-1946).

Оценивать конкурсные инструменты будут скрипичные мастера и музыканты. Имена членов жюри будут объявлены перед началом соревнования.

Отличительной особенностью конкурса будут уникальные способы оценки звучания инструментов – для большей объективности результатов каждый инструмент пройдет многоуровневые звуковые испытания: скрипки зазвучат как в руках музыкантов – членов жюри конкурса, так и в руках специально приглашенных скрипачей-виртуозов. Прослушивания будут проходить по 2-м формулам акустической оценки звучания Ивана Семкина. На 2 и 3 туре каждая скрипка прозвучит не менее 3-х раз в руках разных музыкантов.

Во время конкурса представляется уникальная возможность получить Практикум слухового анализа звучания скрипки. Приглашаются все желающие.

Вторая всероссийская выставка музыкальных инструментов «ОБРАЗ СКРИПКИ» (22-25 февраля 2023 г.) покажет как исторические, так и современные инструменты российских скрипичных мастеров.

Выставка работает ежедневно и предоставляет возможность каждому музыканту поиграть на любом инструменте, послушать со стороны, обменяться впечатлениями с коллегами, получить массу практической информации.

22 февраля – Вечер памяти Евгения Францевича Витачека (1880-1946)

В вечере примут участие: Мария Евгеньевна Витачек, дочь Е.Ф. Витачека; Иван Семкин, президент Ассоциации скрипичных мастеров России; Андрей Гапонов, Директор Мемориального музея-квартиры Е.Ф. Гнесиной (при РАМ имени Гнесиных); Николай Стасов, ведущий скрипичный мастер Реставрационной мастерской музыкальных инструментов им. Е.Ф. Витачека при Московской консерватории; Евгений Логинов, профессор РАМ имени Гнесиных.

Евгений Францевич Витачек (1880-1946) – знаменитый российский и советский скрипичный мастер. Заслуженный мастер Республики (1924), заслуженный деятель искусств РСФСР (1932).

С 1998 по 1946 гг. жил и работал в Москве. Победитель конкурсов скрипичных мастеров в 1913 и 1926 гг. На инструментах мастера играли многие известные музыканты, среди которых Б.О. Сибор, Я. Кубелик, Э. Изаи и другие. Евгений Витачек – один из организаторов 1-й Государственной школы скрипичных мастеров (1918) и Государственной коллекции старинных смычковых инструментов (1919) - был хранителем коллекции до конца жизни. С 1924 по 1931 был членом инструментоведческой секции Государственного института музыкальной науки.

С 1930 года — заведующий опытной лабораторией смычковых инструментов.

C 1932 года — художественный руководитель мастерской смычковых инструментов при Московской консерватории. В 1936 году был в числе организаторов и руководителей мастерской смычковых инструментов при Всекомпросвете. За всю свою жизнь создал более 400 инструментов.

Е.Ф. Витачек скончался в Москве 16 февраля 1946 года. Похоронен на Введенском кладбище (10 участок).

Жена - Елизавета Фабиановна Витачек-Гнесина (1879-1953) - скрипачка, педагог. Одна из основателей Гнесинской музыкальной школы, музыкального училища и Государственного музыкально-педагогического института.

Сын — Фабий Евгеньевич Витачек (1910—1983) — композитор и педагог.

Жена – Нина Константиновна Витачек (Иванова) – искусствовед, секретарь директора Большого театра Е.К. Малиновской (1930-1935).

Дочь – Мария Евгеньевна Витачек (род. 09.09.1937 г.) – после окончания Института иностранных языков им. М. Тореза более 30 лет работала переводчицей в «Интуристе».

Концерты-сессии способствуют живому творческому общению между музыкантами и скрипичными мастерами.

Известные музыканты – сольные исполнители и солисты ведущих оркестров и ансамблей встретятся со скрипичными мастерами и каждый инструмент, представленный на выставке, прозвучит в руках разных исполнителей.

23 февраля – Виолончельная сессия

Будут представлены инструменты Николая Стасова (2006), Романа Наумова (2023), Павла Тришева (2021), Василия Рыськова (1981), Антона Гостева (2023), Александра Щетины, Вячеслава Супруна

24 февраля – Альтовая сессия

Будут представлены исторические инструменты Георгия Морозова (1936), Всеволода Дубровского (1995, 1996), В. Гукасова (1998), Валентина Мохначева (2003), Павла Тришева (2022), Владимира Зворыгина (2022), Руслана Уманова (2019), Николая Стасова (2017), Николая Сиваева, Вячеслава Супруна.

25 февраля – Скрипичная сессия

Будут представлены инструменты Николая Стасова, Дениса Ярового, Анатолия Ширманова, Станислава Дмитриева, Руслана Уманова, Кирилла Лаврентьева, Иманта Шмидта, Валентина Мохначева, Николая Сиваева, Павла Тришева, Вячеслава Супруна, а также инструменты – участники Первого всероссийского конкурса скрипичных мастеров им. Е.Ф. Витачека.

Интерактивное занятие «В гостях у скрипичного мастера» пройдет для детей и взрослых – вы узнаете как устроена скрипка, сможете заглянуть внутрь скрипки и виолончели, подержать в руках инструменты мастера, поможете собрать скрипку, зададите вопросы и получите ответы, поучаствуете в викторине.

Семинар «Три формулы Слепых прослушиваний скрипки» проведёт автор проекта Иван Семкин, который расскажет о целях, задачах и способах акустической оценки скрипки.

Партнеры проекта: ООО «Торговый дом на Невском», ООО Издательский Дом «Перископ», ООО «Кода-мьюзик», ООО «Акустик Вуд», Журнал «Филармоник», Музей скрипки (Москва). Главный медиа-партнер: Медиа-группа АртМосковия (ИД «Аксиос»).

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