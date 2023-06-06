Объявлены победители звездной регаты PREMIER и «Силы ветра»

4 июня онлайн-кинотеатр PREMIER и «Сила ветра» провели масштабную регату, в которой приняли участие популярные актеры и все желающие обучиться парусному спорту.

Актеры Анастасия Резник, Денис Власенко, Роман Васильев и Денис Котов выступили в гонке с девизом «Попробуй обгони» и засучив рукава сражались за победу. Несмотря на то, что для актеров это был первый опыт в яхтинге, звездная команда пришли к финишу с достойным результатом.

Победители же гонки получили парусный мерч и годовую подписку на онлайн-кинотеатр PREMIER, а все участники - скидку на обучение на курсе основ яхтинга.

Регата прошла на живописной базе «Силы ветра «Березки»» на Пироговском водохранилище. Гонка проводилась на спортивных яхтах класса SV20 с тремя парусами - генакером, стакселем и гротом. В состав каждой команды входили 4 человека и инструктор.

По окончании регаты PREMIER организовал специальный показ документального фильма «Волна 41» из серии «Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли».

Летние кинопоказы фильмов и сериалов на парусной базе «Силы ветра» онлайн-кинотеатр PREMIER будет проводить по вечерам с июня по август.

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