Популярный блогер и певец Олег Скок презентовал свой новый сингл «No No No»

Олег Скок представил песню, которая точно откликнется тем, кто сталкивался с неразделенной любовью. Легкий саунд, биты и мягкий тембр исполнителя обязательно попадут в самое сердечко слушателя.

«Не похоже на кино» — поет Олег в новом треке. И, кажется, такое ощущение в жизни было у многих. Олег рассказывает о своей жизни, но многие в тексте точно смогут узнать себя.

«Любовь в фильмах обычно показана очень ярко и красочно, у возлюбленных бабочки в животе, и даже если что-то идет не так, то в конце всегда — хеппи энд. Будто есть определенный план, по которому все развивается. Я хотел показать, что в жизни бывает иначе и настоящие отношения редко бывают похожи на то, что мы видим на экранах. И это не плохо, просто это жизнь, и она может быть разной», — рассказал Олег.

Прошлый трек Олега «Это любовь» получил огромный отклик у аудитории и собрал большое количество прослушиваний на музыкальных площадках. Исполнитель умело совмещает саунд, биты, текст и голос, а значит, «No No No» — новый претендент на первую строчку в чартах.

Трек доступен на всех цифровых площадках.

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