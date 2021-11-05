Полуфинал музыкального Фестиваля-конкурса «Красная гвоздика — Юные таланты» пройдет в режиме онлайн

10 ноября 2021 года в Государственном центральном музее современной истории России пройдёт полуфинал музыкального Фестиваля-конкурса «Красная гвоздика — Юные таланты».

Одним из приоритетных направлений развития Конкурса является повышение его доступности, в том числе за счет внедрения цифровых технологий, что становится особенно актуально в условиях сложной эпидемиологической обстановки в стране и мире. В связи с этим два из трех этапов Фестиваля проходят в онлайн формате. С 1 по 15 октября 2021 года состоялся отборочный онлайн-этап Международного фестиваля-конкурса «Красная гвоздика — Юные Таланты 2021». Участие в нём приняли солисты и вокальные коллективы. Конкурсные работы, присланные на официальный сайт фестиваля www.юнтал.рф оценивало жюри.

Заявки на участие поступили​ от жителей Южного, Сибирского, Дальневосточного и Центрального федеральных округов Российской Федерации.​ Всего было принято​ 152​ заявки от сольных и вокальных коллектива.​ Самая многочисленная категория – сольные исполнители​ в старшей возрастной группе.​ По результатам отборочного этапа конкурса дипломанты​ II​ степени получили​ право на участие в полуфинале конкурса.​

Во время полуфинала члены жюри, в составе которого ведущие деятели культуры, искусства и общественные деятели, такие как Олег Иванов, Андрей Батурин, Олег Каледин, Ольга Амельченкова, Александр Шаганов, Эмин Бабаев, Алина Небыкова, Ольга Безрукова, Елена Морозова, Владимир Михайлов, Раиса Саед-Шах будут оценивать видео конкурсных выступлений полуфиналистов. Все участники и зрители смогут наблюдать за ходом конкурса с помощью онлайн-трансляции, которая будет доступна на официальном сайте Конкурса www.юнтал.рф. Начало трансляции в 12.00.

По итогам проведения полуфинала будут определены финалисты Фестиваля.

Финал конкурса пройдёт в декабре 2021 года в Москве в очном формате.

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