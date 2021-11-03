Определены финалисты международного конкурса мобильного кино «Шаг навстречу»

Прием работ для участия в конкурсе проходил с 22 сентября по 30 октября. Победителей объявят на церемонии награждения 11 ноября 2021 года.

К участию в конкурсе поступило более 200 работ от ребят в возрасте 18-30 лет из 37 городов России и Израиля — они представили короткие видео, снятые на мобильный телефон, длительностью до 1 минуты на тему «Perfect Day: что-то способное сделать день по-настоящему прекрасным». Жюри оценивало работы по нескольким критериям: техническое исполнение, соответствие жанровой тематике и художественная ценность работ.

«Мы были рады увидеть множество заявок из разных городов России и Израиля. Работы очень разные, некоторые совсем еще наивные «пробы пера», а в иных уже просматривается и мысль, и даже зачатки авторского почерка. Мы не ждали особого профессионализма, а как раз хотели легитимизировать новый визуальный язык, дать возможность молодым сделать творческое заявление в том формате, который они все чаще используют. Анри Карье-Брессон утверждал, что «ваши первые 10 тысяч фотографий будут вашими худшими». У поколения 30-и летних колоссальный опыт так как они в ежедневном режиме снимают, редактируют, монтируют и публикуют истории. Именно этот жанр короткого видео дневника, который раскрывает автора через эмоции, не знает ни государственных границ, ни границ языка и именно такие работы мы хотели увидеть и увидели», — делится директор «Гилеля» Елена Вольцингер.

Конкурсные работы оценивало международное жюри, в числе которых: председатель жюри, директор фестиваля Mobile Filmakers International Fest Максим Муссель; Егор Одинцов, кинопродюсер, основатель Еврейского кинофестиваля; Валерий Абель, владелец магазина антикварной книги Abelbooks, продюсер фильма Give me Liberty, который был отобран на фестиваль Sundance; Елена Вольцингер, директор «Гилель России», Ольга Троценко, вице-президент по маркетингу и стратегическому развитию бренда «Связной»; Кира Альтман, российская ведущая, теле и радиоведущая Business FM; Илья Найшуллер, кинорежиссер, продюсер, сценарист, музыкант.

Конкурс «Шаг навстречу» — не просто возможность для молодых людей проявить творческие способности, но еще и повод отметить талант начинающих сценаристов, режиссеров и операторов.

В этом и есть основная цель конкурса — выявить творческий потенциал молодежи из России и Израиля, которые родились и выросли в мире открытых границ и культурного обмена, и привлечь внимание международного профессионального сообщества к новому творческому языку поколения до 30-и.

Конкурс приурочен к 30-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем. Организаторами конкурса выступили Благотворительный фонд «Гилель» совместно с брендом «Связной», «Музеем Москва-Сити» при поддержке Посольства Государства Израиль.

Победителей ждут три главных приза в номинациях гран-при, лучший монтаж и лучший сценарий. А также один приз в номинации people’s choice и особый приз от «Связного».

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