Фестиваль «Русское зарубежье: города и лица» в Перми завершился

В Перми с 29 по 31 октября проходил Всероссийский фестиваль «Русское зарубежье: города и лица» на котором жители и гости города смогли узнать истории жизни выдающихся земляков. Волею судьбы они стали эмигрантами, но смогли реализоваться за рубежом, добились значительных успехов в разных профессиональных сферах на новой родине. Миссией фестиваля стало возрождение памяти об этом драматичном периоде истории нашей страны и переосмысление последствий вынужденной эмиграции соотечественников и их влияние на мировую экономику, науку и культуру.

«Мы рады, что, несмотря на все сложности и ограничения, фестиваль получил большой отклик со стороны жителей. История Перми тесно связана с хроникой жизни русских эмигрантов, судьбами конкретных людей, жителей города и его окрестностей. Именно о них шла речь на мероприятиях фестиваля и факты, с которыми мы познакомили гостей имеют огромное значение для истории страны в целом и местного краеведения в частности», – рассказала Елена Чернышкова, руководитель Фонда наследия русского зарубежья.

Организатором мероприятия стал Фонд наследия русского зарубежья при поддержке Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. Фестиваль проводился при поддержке Администрации города Перми.

Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми: «Мы рады проведению этого фестиваля, потому что действительно, надо знать свою историю и помнить её. Разные периоды были в истории и очень жаль, что такие талантливые люди уехали из Перми и потом получили признание в других городах и других странах. Мероприятия фестиваля и новые знания интересны для молодёжи, это может стать хорошим примером для них, даст повод подражать нашим землякам и гордиться своим городом и своей историей».

Одним из поводов для такой гордости стал рассказ о жизни и творчестве писательницы-эмигрантки Али Рахмановой «Bestsellerautorin: неизвестная знаменитая писательница родом из Перми». Галина Николаевна Дюрягина, так в действительности звали этого автора бестселлеров, четверть века прожила на Петропавловской улице, совсем рядом с Центральной библиотекой им. Пушкина, в которой проводилась лекция. Училась в гимназии неподалёку и стала студенткой первого набора пермского университета, но впоследствии должна была в недельный срок покинуть родину. Она стала писательницей и приобрела известность в Австрии.

Автор лекции, заведующая отделом культуры русского зарубежья Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, доктор филологических наук Татьяна Марченко помогла гостям встречи по-настоящему прочувствовать талант и чистоту произведений писательницы. Татьяна Вячеславовна зачитала фрагменты авторских переводов книг Рахмановой на русский язык. Также во время лекции был организован телемост с Зальцбургом, встреча с исследовательницей жизни и творчества Али Рахмановой и хранителем ее архива Ильзе Штар.

Ещё одним способом познакомиться с судьбами известных земляков стали кинопоказы документальных фильмов и встречи с авторами-создателями этих лент. Режиссер Вячеслав Дегтярников представил зрителям свой фильм «Пермская рябинка»: путь княгини Волконской» о судьбе и творчестве известной писательницы. Сорок лет её жизни прошли вне Родины, но в 1960 году вернулась уже в СССР. Съемочная группа проехала по основным пунктам ее жизненного маршрута от Стамбула до Перми.

Свой фильм «Грибушин. Повторение пройденного» представила гостям режиссер Варвара Кальпиди. Это душевный рассказ о потомках рода пермских купцов и меценатов Грибушиных, рассказанная на основе малоизвестных фактов из жизни знаменитой пермской семьи. Герой фильма Бенджамин Дюпал – потомок известной предпринимательской династии, живет в Сингапуре, где управляет несколькими компаниями, руководит фондом «Грибушин», постигает секреты дворянского этикета и мечтает чаще бывать на родине предков.

Уже в онлайн формате была проведена встреча с Ермолаем Солженицыным, членом совета Фонда наследия русского зарубежья. Ермолай Александрович рассказал об истории создания Дома русского зарубежья и участии его отца, Александра Исаевича Солженицына в пополнении архивов музея. Находясь за границей, Солженицыны собрали более 700 рукописей русских эмигрантов, которые были привезены в Россию. Это были воспоминания и свидетельства людей, в том числе совсем не знаменитых, на основе которых было издано 13 томов мемуарной библиотеки. Также на встрече была поднята тема открытости и доступности частных архивов.

Вопрос знакомства специалистов-краеведов с новыми документами частных архивов получил своё неожиданное развитие на нашем фестивале, позволил специалистам установить новые контакты, познакомиться с новыми документами и наметить пути для новых исследований. Например, придя на лекцию Екатерины Котельниковой «Путями милосердия. Чердынский Иоанно-Богословский монастырь в эмиграции», известный пермский коллекционер Михаил Кориненко дал возможность познакомиться с недавно приобретенными архивами, затрагивающими судьбу героев лекции. Эти уникальные материалы помогут исследователям открыть новые страницы в истории знаменитой праведницы, первой настоятельницы монастыря Игуменье Руфине и сестер обители. Они прошли сложный путь и в России и в эмиграции, создавали несколько приютов и спасли от смерти сотни детей. Путь веры и человеческого милосердия: Чердынь – Владивосток – Харбин – Шанхай – Тубабао – Сан-Франциско.

Многие русские эмигранты, покинув Родину, долго не могли найти пристанища. Много стран поменял и Александр Вертинский один из самых культовых артистов первой половины ХХ века, композитор, певец, актёр, который несмотря ни на что вернулся на Родину. Спектакль-концерт «Вертинский» в исполнении Альберта Макарова и пианиста Александра Колесникова помогли зрителям погрузиться в яркий, особенный мир, полный живой музыки, стихов, мгновенных перевоплощений и песен Вертинского.

Ярким финальным аккордом фестивальной программы стал концерт в исполнении ведущих солистов Пермского театра оперы и балета. Несмотря на смещение сроков проведения концерта, практически все места в зале были заняты. Гости фестиваля смогли услышать самые яркие произведения композиторов, оказавшихся в эмиграции и продолживших лучшие традиции русской музыки.

«Мы благодарны нашим партнёрам за понимание и помощь. Они много сделали для того, чтобы фестиваль в Перми прошёл с таким успехом. Например, сотрудники частной филармонии «Триумф» оперативно изменили расписание площадки для того, чтобы провести концерт на день раньше. А работники библиотеки сделали возможным проведение телемоста на самом высоком уровне. Мы благодарим всех партнёров и планируем вернуться в ваш гостеприимный город» — комментирует Елена Чернышкова.

Всего в рамках программы пермского фестиваля состоялось 11 мероприятий, которые помогли горожанам и гостям города погрузиться в особую атмосферу эпохи, получить объемное представление об истории и культуре русского изгнанничества, а также ответить на вопрос о том какие города и страны связала с Пермью русская эмиграция.

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