Страсть под звездами: Tasiia разжигает огонь желаний в новом сингле

Певица Tasiia порадовала своих поклонников новым синглом «Ночь». Эта работа была создана в сотрудничестве с талантливыми музыкантами TANCUI и FURSOV, известным по сотрудничеству с Димой Биланом и MIA BOYKA.

Tasiia — молодая талантливая певица, зарекомендовавшая себя в музыкальной индустрии благодаря множеству достижений. В 2012 году она стала финалисткой национального отбора на детское Евровидение и выступала в Кремле. Треки певицы находят отклик и у заграничной публики. Например, сингл «Карма», стал хитом и играл в знаменитом парке развлечений Land of Legends в Турции. А трек «Не поэт» стал популярен, благодаря тому, что звучал в сети магазинов H&M в США. Tasiia продолжает завоевывать сердца поклонников по всему миру.

Новый трек выполнен в стиле синт-поп и идеально подходит для ночных поездок по городу, хотя внимательные слушатели смогут уловить романтичный подтекст в припеве. Некоторые строки подчеркивают мгновения уединения и экстаза, когда любовь становится спасением и источником сил. Но, есть и элементы сомнения — это мысли партнера, которые могут ранить, и необходимо время, чтобы успокоиться и почувствовать себя уверенно.

Сингл «Ночь» передает атмосферу романтики, уязвимости и стремления к соединению с другим человеком, создавая образ сладкого, но иногда туманного состояния влюбленности.