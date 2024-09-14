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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Страсть под звездами: Tasiia разжигает огонь желаний в новом сингле

editor
By editor
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tasiia

Певица Tasiia порадовала своих поклонников новым синглом «Ночь». Эта работа была создана в сотрудничестве с талантливыми музыкантами TANCUI и FURSOV, известным по сотрудничеству с Димой Биланом и MIA BOYKA.

Tasiia — молодая талантливая певица, зарекомендовавшая себя в музыкальной индустрии благодаря множеству достижений. В 2012 году она стала финалисткой национального отбора на детское Евровидение и выступала в Кремле. Треки певицы находят отклик и у заграничной публики. Например, сингл «Карма», стал хитом и играл в знаменитом парке развлечений Land of Legends в Турции. А трек «Не поэт» стал популярен, благодаря тому, что звучал в сети магазинов H&M в США. Tasiia продолжает завоевывать сердца поклонников по всему миру.

Новый трек выполнен в стиле синт-поп и идеально подходит для ночных поездок по городу, хотя внимательные слушатели смогут уловить романтичный подтекст в припеве. Некоторые строки подчеркивают мгновения уединения и экстаза, когда любовь становится спасением и источником сил. Но, есть и элементы сомнения — это мысли партнера, которые могут ранить, и необходимо время, чтобы успокоиться и почувствовать себя уверенно.

Сингл «Ночь» передает атмосферу романтики, уязвимости и стремления к соединению с другим человеком, создавая образ сладкого, но иногда туманного состояния влюбленности.

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