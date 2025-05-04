Поля Ива встретила свой День рождения презентацией новой песни и клипа «Окна»

В уютном зале пространства СТУДИО состоялась долгожданная презентация новой авторской песни и клипа талантливой артистки Поля Ива, приуроченная к ее дню рождения. Это событие собрало множество поклонников и друзей, став настоящим праздником музыки и творчества.

Вечер открыл актер и шоумен Андрей Гаркунов, который с легкостью создал атмосферу праздника. Презентация началась с выступлений групп «Не куклы», «Не детки» и «BRO BAND», а также друзей артистов Zефирки и Егора Егорова. Поля Ива порадовала зрителей своим выступлением, начав с первой песни «В небо вспышкой!». В середине концерта юный призер множества соревнований Павел Приводнов удивил всех танцевальным номером.

В этот вечер Поля Ива блистала в уникальном наряде, созданном специально для нее Домом моды KER под руководством талантливого дизайнера Эллы КЕР. Элегантный образ подчеркнул индивидуальность артистки и стал настоящим украшением праздника, привлекая внимание всех гостей и создавая атмосферу волшебства.

Особенным моментом вечера стало совместное исполнение трека «Слова на ветер» Полины с педагогом по вокалу и певицей Диной Мигдал. На мероприятии присутствовали известные композиторы и музыканты, такие как Андрей Покутный, Павел Соколов, Сергей Мельниченко и клипмейкер Андрей Соболев. Креативный директор продюсерского центра «Созвездия детских талантов» — TIMANIO и главный редактор Special Magazine Наталья Косяченко также пришли поздравить Полю с днем рождения.

«Я так счастлива, что сегодня могу премьерить свою новую песню и играть на гитаре перед вами! Огромное спасибо всем друзьям и гостям за вашу поддержку — вы делаете этот момент по-настоящему особенным!» – поделилась Поля Ива.

Захватывающие танцевальные шоу, объединяющие разнообразные стили и эмоции дело рук Данилы Письменного, художественного руководителя студии танца Dance Planet.

После премьеры песни «Окна» и клипа Поля с удовольствием разрезала торт, предоставленный кондитерской «Клубничка», известной своими уникальными десертами. Все детские коллективы получили щедрые подарки от компании ООО «СТЕМ ЦЕНТР», образовательные конструкторы под брендом ROBO MASTER, которые вдохновляют молодое поколение на изучение науки и технологий.

В завершение вечера Полину поздравили рэпер NJOHN, Настя Неонова, Илья Гуров, Максим Заяц, Полина Полярная, Александр Скирп, Лёля Хамер и многие другие. Этот вечер стал незабываемым событием для всех присутствующих, оставив яркие эмоции и вдохновение на будущее.

Поля Ива — это не просто певица, ей всего 13 лет, и она уже не только исполняет готовые песни, но и сама пишет слова и музыку. Через свои композиции она передает эмоции и переживания, создавая уникальную атмосферу. Ее творчество уже завоевало сердца многих слушателей, и новый клип обещает стать важным этапом в ее музыкальной карьере. Более того, по состоянию на сегодняшний день Полина обладатель 235 наград с различных конкурсов. Из недавних – в 2024 году

Поля Ива стала полуфиналистом фестиваля «Большая сцена». В 2025 году получила Гран-При международного конкурса «Патриот России».

Фото © Глеб, предоставлено PR-сопровождением певицы